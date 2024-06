Cuentas bancarias para menores: cuándo, cómo y por qué

Contar con una cuenta bancaria es fundamental para manejar las finanzas. Y es que a través de este producto financiero el titular puede administrar su dinero y realizar transferencias, retirada de efectivo o incluso ingresos, entre otras operaciones bancarias. Es por ello que, muchos padres se plantean la posibilidad de que sus hijos cuenten con esta herramienta para que dispongan de una mayor autonomía, buenos hábitos financieros y, además, aprendan a gestionar sus propios fondos. Pero, ¿cómo se puede abrir una cuenta bancaria para un menor de edad? ¿Cuándo se puede contratar una cuenta? ¿Quién puede hacerlo? Desde el blog de CaixaBank resuelven algunas de las dudas más comunes al respecto.

Desde el mismo día en el que un niño tiene su primer DNI o NIF, se podrá abrir una cuenta a su nombre. Y es que no es de extrañar que los padres, abuelos u otros familiares del menor quieran ingresar dinero en la cuenta del más pequeño de la casa para que este en un futuro tenga un colchón de ahorros para la universidad, su primer coche o la compra de una casa.

No obstante, los menores de 18 años no pueden contratar por sí solos una cuenta bancaria a su nombre, ya que estos "no tienen capacidad legal para contratar productos financieros", explican desde el blog de CaixaBank.

El menor tiene capacidad jurídica, pero no capacidad de obrar, por lo que no podrá abrir una cuenta a su nombre por sus propios medios. Los encargados de hacerlo deberán ser sus padres o tutores, ya que, según el Código Civil, estos son quienes tienen la patria potestad y representan al menor a efectos legales. Los abuelos, tíos u otros familiares no podrán abrir una cuenta bancaria a nombre del menor, pero podrán optar por los planes de ahorro si quieren ayudar a ahorrar al pequeño de la casa.

Para abrir una cuenta bancaria será necesario aportar el DNI o el NIF provisional del menor –hasta los 13 años si este todavía no dispone de un DNI–; aunque partir de los 14 años será obligatorio aportar el DNI. También se deberá entregar el DNI, NIF o NIE del representante legal y el libro de familia que acredite la representación del menor.

¿Cómo se debe gestionar una cuenta bancaria a nombre de un menor?

La cuenta bancaria es para el menor, por lo que sus representantes legales no deberán utilizarla para sus operativas personales, puesto que podría tener consecuencias legales. En lo que respecta a la titularidad de la cuenta, esta deberá recaer sobre el menor si los fondos son para él, aunque los representantes legales también podrán incluirse como titulares de la cuenta.

"Si el menor tiene más de 12 años, puede acceder al uso de una tarjeta de débito asociada a la cuenta e incluso al servicio de pago Bizum. En este caso es importante establecer los límites correctos y adecuados tanto a la edad como a la madurez del adolescente", asegura la entidad financiera.

¿Qué se debe tener en cuenta al contratar una cuenta para un menor?

Antes de contratar una cuenta bancaria para un menor será necesario tener en cuenta una serie de factores: