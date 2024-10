¿Afectado por la DANA? Esto es lo que puede hacer para reclamar los daños materiales hasta la declaración de zona catastrófica

Semana trágica. Solo así se puede definir el paso de la DANA por nuestro país, que deja a su paso casi un centenar de fallecidos y decenas de desaparecidos. Si vive en alguna de las zonas más castigadas de Valencia, Andalucía o Castilla La-Mancha debe saber que así puede reclamar los daños materiales provocados por el temporal.

A esperas de que las regiones afectadas se declaren como zona catastrófica el próximo martes en Consejo de Ministros (algo que ya han confirmado las autoridades pertinentes), los ciudadanos pueden empezar dando parte a su seguro de hogar o del automóvil para comprobar qué desperfectos les cubrirá su aseguradora y cuáles no. Si no están conformes con la respuesta, deben contactar lo antes posible con el Consorcio de Compensación de Seguros, que da cobertura a aquellos riesgos extraordinarios, no cubiertos por la póliza y que están recogidos en su normativa de aplicación, como las inundaciones extraordinarias o la tempestad ciclónica atípica, explican desde Legálitas.

En la zona catastrófica, el Estado es quien se encargará de la reparación de los desperfectos materiales, además de auxiliar a empresas y trabajadores, por ejemplo, con el aplazamiento de la cuota de la Seguridad Social. En todo caso, esta decisión no se considera como indemnización, sino que simplemente son ayudas que contribuyen a paliar los daños causados, aclaran.

El proceso de la zona catastrófica

Vista la gravedad de las inundaciones, era de esperar que las regiones afectadas se declarasen como zona catastrófica, pero ¿cómo afecta este reconocimiento a las reclamaciones de daños? Cuando el Gobierno estatal valore los daños producidos, los ciudadanos deben solicitar las ayudas relativas a la declaración de zona catastrófica a través de los modelos normalizados que se publican al efecto, aunque puede que se habiliten oficinas en los ayuntamientos para facilitar esta labor.

La solicitud se debe efectuar, como ya se ha mencionado, en el modelo normalizado aprobado al efecto para ello, acompañado de toda aquella documentación que se considere necesaria para probar los daños. Por ejemplo, si se quieren reclamar daños en la vivienda es necesario aportar información que acredite que somos los propietarios del inmueble, además de fotografías u otras pruebas que demuestren el tipo de daño sufrido. En caso de tener un seguro de hogar, hay que indicar cuál es la entidad aseguradora y si se ha solicitado una indemnización previa.

Las ayudas que podría aportar el Gobierno a la zona catastrófica van desde particulares hasta establecimientos. Aquí se incluyen los daños personales causados directamente por la DANA o las ayudas destinadas a paliar la destrucción en viviendas. Asimismo, el Gobierno puede proporcionar ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina, además de medidas laborales y de Seguridad Social.