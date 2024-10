¿Le han cancelado el tren por la DANA? Estos son los derechos que tiene como viajero

"DANA mortal y devastadora". Así es como ha sido definido el temporal que ha causado daños de gravedad en varias regiones del país y ha dejado tras de sí, al menos 62 muertos y decenas de desaparecidos, principalmente en Valencia, Albacete y Málaga. Carreteras completamente cubiertas de agua, puentes y coches arrastrados por las riadas, vuelos cancelados y la suspensión del servicio ferroviario han sido otras de las consecuencias de este fenómeno meteorológico que han afectado a numerosos viajeros.

El gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, decidió suspender en la tarde de ayer el tráfico ferroviario de la línea de alta velocidad que une Madrid y Valencia por los efectos que la DANA tuvo en muchos puntos de la red ferroviaria en la Comunidad Valenciana. Ante este escenario, a cientos de viajeros nos le quedó más remedio que pasar la noche en la estación de Chamartín Clara Campoamor, en la de Atocha o en la de Valencia Joaquín Sorolla.

Asimismo, Renfe informó este martes que se encontraban suspendidas en total nueve circulaciones –cinco trenes destino Valencia y cuatro destino Madrid– y uno de sus trenes de alta velocidad que viajaba con 291 pasajeros entre Málaga y Madrid descarriló a su paso por Álora (Málaga) por un desprendimiento de piedras causado por lluvias.

Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, informó ayer a través de su red social X (antes Twitter) que este miércoles no habría servicio de Cercanías en Valencia "hasta que las condiciones lo permitan" y que la línea entre Madrid y Valencia quedaría sin servicio hasta las 10:00 horas. No obstante, esta mañana el gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, ha decidido suspender durante todo el día el tráfico ferroviario de la línea de alta velocidad que une Madrid y Valencia –como la conexión con Barcelona– por seguridad y no ha podido garantizar cuando se reanudará la circulación.

Renfe mantiene suspendida la circulación en cinco líneas de la red de Cercanías y las comunicaciones de alta velocidad con origen o destino la estación de Valencia Joaquín Sorolla. Los "servicios de larga y media distancia de la conexión Valencia-Alicante-Murcia también se encuentran suspendidos, así como los servicios de media distancia entre Valencia Albacete-Alcázar de San Juan y Valencia-Teruel-Zaragoza" y el enlace entre Valencia y Barcelona, explica en un comunicado la compañía.

Asimismo, la compañía ferroviaria de alta velocidad Iryo ha anunciado que cancela todos los servicios que enlazan Madrid con Valencia a causa de los daños en la infraestructura ferroviaria, y, en total, ha suprimido 20 servicios entre ayer y hoy, que han afectado a 5.737 pasajeros. Por su parte, la operadora de bajo coste ferroviario, Ouigo, ha informado de 10 trenes afectados, con 4.000 pasajeros.

¿Qué derechos tienen los viajeros afectados por los retrasos o cancelaciones de trenes a causa de la DANA?

Desde la compañía Iryo informaban esta mañana en su cuenta de X que estaban trabajando para reubicar a los pasajeros en los servicios de los próximos días y que estas cancelaciones y reubicaciones "se realizarán sin coste alguno" en el servicio de atención al cliente: "Para gestionar reubicaciones y cancelaciones, escribe a atencion.cliente@iryo.eu o llama al 910 150 000".

Para solicitar una indemnización por retrasos en los trenes de Renfe se debe hacer a través de su página web, clicar en la pestaña "Ayuda" y posteriormente en "Puntualidad e indemnización automática". En este apartado aparece un formulario con información sobre el billete y la forma deseada de recibir el reembolso.

Por su parte, Facua recuerda que si las compañías ferroviarias no ofrecen al viajero una vía alternativa dentro de los 100 minutos siguientes a la salida prevista, este tendrá derecho a buscar una alternativa –otros proveedores de ferrocarril, autobús, etc.– y realizar el trayecto por sus propios medios. "En estos casos, la empresa ferroviaria tiene la obligación de reembolsar al pasajero los costes derivados necesarios, adecuados y razonables", señalan.

La operadora pública Renfe y las privadas que circulan por la red de Adif (Iryo y Ouigo) deben cumplir con estas obligaciones recogidas en el Reglamento (UE) 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril.