Mutua lanza un seguro de accidentes para mayores de 65 años

Mutua Madrileña ha lanzado al mercado un nuevo seguro de accidentes personales específicamente pensado para mayores de 65 años. El producto, denominado Accidentes Personales Sénior, ofrece protección ante situaciones de dependencia derivadas de un accidente, con servicios adaptados a las necesidades del colectivo sénior. El seguro contempla la asistencia de un profesional sanitario en el domicilio del asegurado, el envío de un auxiliar que le pueda prestar servicio de acompañamiento a citas médicas, ayuda personal en temas de higiene, vestido o calzado, limpieza de hogar, paseo de mascotas o telefarmacia (compras de medicinas).

Cuenta con coberturas por fallecimiento, orientación médica y asesoramiento jurídico, entre otras. Además, permite contratar garantías adicionales, como las coberturas por hospitalización, fracturas de huesos y quemaduras por accidente.

Mutua lanza este seguro con el objetivo de ofrecer tranquilidad y apoyo en una etapa vital clave. La iniciativa confirma su compromiso por ofrecer soluciones dirigidas específicamente a personas mayores.

Tres modalidades

El producto Accidentes Sénior se ofrece en tres modalidades diferentes: Accidentes Personales Sénior Esencial, Accidentes Personales Sénior Completo y Accidentes Personales Sénior Integral, con diferentes límites de indemnización, que oscilan entre los 25.000 y los 75.000 euros, en caso de fallecimiento, y entre los 1.250 euros y los 3.750 euros, en caso de la cobertura de adelanto de gastos de sepelio.

La cobertura de asistencia en viaje incluye la repatriación y el transporte sanitario de heridos en caso de accidente; el regreso anticipado del asegurado en caso de enfermedad grave o fallecimiento de un familiar; gastos médicos, quirúrgicos y farmacéuticos, por causa de accidente en viaje, y gastos de prolongación de estancia en un hotel en el extranjero, por accidente.