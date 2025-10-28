La Asociación Española de Factoring lanza InBlock, la primera plataforma blockchain para validar facturas y acelerar la financiación de las pymes en España

La Asociación Española de Factoring (AEF) ha presentado este miércoles la plataforma InBlock, una solución desarrollada por esta asociación que permite la verificación y validación de facturas a través de tecnología "blockchain" para favorecer la financiación de créditos comerciales a las pymes de una forma más "rápida, sencilla y segura". "Buscamos digitalizar todo el proceso y entendemos que las pymes tienen que acabar trabajando 100% forma digital, por tanto, esta herramienta les va a ayudar", explica Carlos Dalmau Llorens, presidente de la AEF. Con esta solución se estima que el volumen de factoring en España puede crecer entre el 15% y el 30% en los próximos cinco años.

La AEF es una asociación sectorial sin ánimo de lucro que engloba a las principales entidades que realizan operaciones de factoring -financiar las ventas- y confirming -financiar las compras- en España. Esta ha liderado el desarrollo de la solución InBlock durante los últimos dos años con la participación de diez entidades financieras y con la colaboración de la Agencia Tributaria y las Haciendas Forales Vascas, algo que era una "condición" imprescindible para llevar a cabo este proyecto.

Las entidades que han apostado por este proyecto y han querido participar activamente en su desarrollo han sido CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell, Unicaja, Kutxabank, Laboral Kutxa, Grupo Cajamar, Cesce y BFF Banking Group. Desde el 1 de octubre, ya han comenzado a operar con esta plataforma CaixaBank, Santander, BBVA y Sabadell. KutxaBank se incorporará antes de que finalice el año y ya será a partir del próximo ejercicio cuando se sumarán el resto de entidades.

En esta línea, desde la AEF explican que todas las entidades que quieran participar en la plataforma están obligadas a registrar el 100% de las facturas adquiridas vía factoring. Es un elemento "clave, estructural y contractual" para el acceso a la plataforma.

Dalmau asegura que la parte "importante" es la participación activa por parte del sector público en España. En 2024 se firmó un protocolo de colaboración con la AEAT y posteriormente se han ido incorporando de manera paulatina las Haciendas Forales Vascas. Además, se está trabajando con Navarra y Canarias para que también estén en el primer trimestre de 2026. "La Administración Pública también ha visto muy favorable esta iniciativa", asevera. De esta forma, la plataforma es el único operador privado en España que tiene firmados acuerdos de intercambio de datos con las agencias tributarias, lo que constituye un valor diferencial.

Por su parte, Javier Fernández Caldito, presidente de la Comisión de Digitalización de la AEF, ha asegurado que InBlock es un ecosistema de facturas "consorcial, abierto y universal" que nace en torno a dos conceptos "claros": democratizar el factoring y ofrecer estos productos a pequeñas y medianas empresas; y modernizar el acceso a la financiación.

Los objetivos que tiene este proyecto es impulsar la digitalización de las pymes, así como de las empresas financieras, y apoyar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, ofreciéndoles soluciones de financiación de cobros y pagos.

El servicio de Inblock no tiene costes para un cliente de factoring y a las entidades y operadores de factoring se les cobra unas tarifas para atender a los costes de desarrollo, mantenimiento, explotación y evolución de la plataforma en función de un modelo por el cual cuantas más facturas y entidades haya en uso, menor será el coste medio aplicado a cada factura registrada.

Tecnología blockchain

InBlock utiliza la tecnología blockchain para reducir el riesgo de fraude y garantizar la trazabilidad de cada factura compartiendo datos, con altas medidas de seguridad y confidencialidad. Por ello, nadie tiene la posibilidad de conocer la información del otro, pero sí el resultado de un proceso de contrastación o validación.

Enrique Fernández Albarracín, socio EY y asesor principal del proyecto, considera que InBlock es una solución de acceso libre y no discriminatorio que favorece la competitividad, puesto que todo el mundo puede entrar y disponer de la misma información. Y señala que el propio Ministerio de Economía ha catalogado esta iniciativa como diferencial por parte del sector privado en los planes de digitalización del gobierno actual.