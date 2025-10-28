España, epicentro del turismo mundial si logra atrapar al Consejo Mundial de los Viajes

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) que representa al sector privado global de esta industria, "analiza" el cambio de su sede fuera de Reino Unido, según ha podido saber LA RAZÓN y España es una de las principales candidatas a quedarse con la sede.

De ser así, Madrid -candidata preferida en España, según trasladan fuentes próximas a WTTC- puede convertirse en el epicentro global del sector turístico tanto en lo que se refiere a las políticas públicas como al sector privado.

La capital española cuenta con la sede de ONU Turismo, para la que está acomodando sus nuevas oficinas en el Palacio de Congresos de La Castellana, frente al estadio Santiago Bernabéu, que deberían de estar listas a finales de este año.

WTTC ya cuenta con personal afincado en Madrid y considera que España es un puente ideal desde el que vincular el mercado europeo con el americano, el árabe y asiático, y el africano.

El Consejo espera un movimiento por parte de las autoridades españolas para tomar una decisión ante el interés de Italia y Suiza por acoger el organismo.

Al parecer, el impacto del Brexit ha ido haciendo mella en la posición de Londres como sede de WTTC y se ha convertido en un factor relevante para que el organismo considere un cambio de sede.

El efecto devastador del Brexit

"WTTC es una organización centrada en los miembros y por eso estamos explorando todas las opciones para nuestra estructura futura. El Brexit es uno de los principales factores en nuestra decisión de trasladar potencialmente nuestra sede más allá de Reino Unido. Los beneficios de una sede europea incluyen costos operativos más bajos, el acceso al mercado único de la UE y la flexibilidad de contratación de un grupo multilingüe de talentos", ha explicado el presidente del Consejo de Administración del Consejo, Manfredi Lefebvre.

Manfredi Lefebvre, presidente del Consejo de Administración de WTTC La Razón

"El alto nivel de servicios de investigación que reciben nuestros miembros, gobiernos y partes interesadas de todo el mundo seguirá estando a la vanguardia de nuestro trabajo y confiamos en que atraeremos talento de alta calidad en el mercado europeo, en general para todos nuestros servicios a los miembros de todo el mundo".

Según los últimos reportes del WTTC, para el cierre de este año, se prevé que el sector aporte 11,7 billones de dólares, equivalente al 10,3% del PIB mundial. Asimismo, se proyecta que genere 371 millones de empleos, es decir, el 11% del empleo total global, lo que se traduce en uno de cada tres nuevos puestos de trabajo creados en el mundo.