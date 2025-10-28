El PP enmendará toda la política energética de Sánchez e indultará a las centrales nucleares: «Son esenciales»

El Partido Popular tiene prevista «una enmienda a la totalidad» de la política energética de Pedro Sánchez que incluye indultar a las centrales nucleares si alcanza el Gobierno, porque son «esenciales para dar estabilidad a las renovables», como ha quedado demostrado tras el apagón del pasado 28 de abril.

Así lo ha explicado el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible, Alberto Nadal, quien ha defendido en el Fórum Europa que el calendario de cierre de centrales nucleares tiene que «suprimirse» porque estas plantas de generación son un activo energético que se debe emplear «al máximo».

Nadal ha apostado por mantener abierta la central extremeña de Almaraz y ha pedido que se tenga en cuenta la solicitud de sus propietarias (Iberdrola, con un 53%; Endesa, con un 36%, y Naturgy, con un 11%) de extender su operatividad hasta al menos 2030.

Ha argumentado que las centrales nucleares son «una del parte importante» del sistema energético, «ya está amortizadas» y producen energía «barata» y limpia, dado «que no emiten CO2». «Por tanto, tenemos que hacer todo lo posible para utilizar ese activo al máximo», ha sostenido.

El responsable económico del PP ha alegado también que su presencia «es esencial para dar estabilidad a las renovables».

A su entender, ambas variantes de generación eléctrica deben formar «una simbiosis perfecta», más ahora que se cumplen «seis meses del mayor apagón que ha habido nunca en un país de la OCDE», del que se desconocen sus «causas oficiales». «Hemos llevado la política energética a la ideología en vez de al sentido común», ha remachado.