Banco Santander gestionará las peticiones de oposición al cambio de sede de Ferrovial

Banco Santander ha sido la entidad designada por la dirección de Ferrovial para gestionar las peticiones de los accionistas de la constructora que quieran ejercer su derecho de separación y de oposición a la decisión aprobada por mayoría en la última junta general de trasladar la sede social a Países Bajos. Así lo ha comunicado la compañía que preside Rafael del Pino a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que habilita al Santander a los accionistas legitimados para ejercer el derecho de separación a que puedan tramitar su oposición en el plazo de un mes desde la fecha de hoy. Esta separación podrá ser ejercida respecto de las acciones que tuvieran inscritas a su nombre en el sistema de anotaciones en cuenta bajo la gestión de Iberclear cinco días antes de la Junta, y siempre que sigan siendo titulares de las mismas en el momento en el que se ejercite el derecho de separación. La separación se podrá aplicar sobre todas o sobre algunas de las acciones que cumplan las condiciones.

Santander recibirá las solicitudes, contrastará cada una de ellas para verificar que el accionista y ejecutará la separación, comprobará que el número de acciones no excede a las que las puede aplicar y notificará a Ferrovial el número total de acciones respecto a las que se ha ejercitado debidamente la separación. El precio de adquisición de las acciones bajo separación será de 26,0075 euros por acción, que es el precio medio de cotización en los tres últimos meses hasta el 27 de febrero, el día antes de que se anunciara la fusión de la filial española con la holandesa y con ello, el traslado de sede social.

Según fuentes de la compañía, Ferrovial no tiene dudas del éxito de la operación, ya que espera que solamente el 0,29% ejerza su derecho de venta, muy lejos del 2,56%establecido como límite para que la operación no pueda salir adelante, es decir, 500 millones de euros en acciones. Solo un 5,79% de los accionistas representados en la junta de accionistas votó en contra del acuerdo, entre los que se incluye el 4,1% del Leopoldo del Pino, que votó en contra del traslado en la junta pero que todo apunta a que no ejercitará su derecho de separación porque perdería toda su representación en la empresa familiar. La constructora no tiene constancia de que ningún acreedor de su filial holandesa haya ejercido el derecho de oposición al proyecto.

El proceso iniciado hoy implicará que Ferrovial sea absorbida por su filial holandesa FISE, que adquirirá todos los activos y pasivos con efectos contables desde el 1 de enero. Los accionistas recibirán en canje una acción de FISE por cada uno de sus títulos de Ferrovial y la compañía se denominará a partir de ese momento Ferrovial SE. Si se mantienen inalterables los plazos -a mediados de año- y una vez consolidada la fusión, la compañía solicitará la admisión a negociación de las nuevas acciones en la bolsa de Ámsterdam y en la española, paso previo . Posteriormente, hará lo propio en el mercado norteamericano.