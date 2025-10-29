Banco Santander obtiene un beneficio histórico de 10.337 millones de euros hasta septiembre, un 11% más

El mejor resultado de su historia en el tercer trimestre del año. El Banco Santander obtuvo un beneficio de 10.337 millones de euros, un 11 % más que en el mismo periodo de 2024, logrando un resultado récord impulsado por la evolución del margen de intereses, los ingresos por comisiones y la mejora de la eficiencia y de la calidad crediticia, y encadenando seis trimestres consecutivos de resultados récord. Solo en los últimos tres meses, las ganancias ascendieron a 3.504 millones de euros, con un aumento del 8% en variación interanual. Además, la base global de clientes alcanzó los 178 millones, tras sumar más de siete millones de nuevos clientes en los últimos doce meses.

Según ha comunicado a a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los ingresos se situaron en 46.277 millones de euros, un 4% más en euros constantes, gracias a unos ingresos por comisiones récord (10.011 millones de euros). El margen de interés descendió un 2,5% en euros corrientes, hasta los 33.816 millones, aunque en euros constantes (y excluido Argentina) aumentó un 3%. La rentabilidad sobre capital tangible (RoTE) se situó en el 16,1%, con un incremento de 0,7 puntos porcentuales (post-AT1).

El beneficio por acción era de 0,66 euros a cierre de septiembre (+16%) y el valor contable tangible (TNAV) por acción de 5,56 euros. Con ello, Santander consigue incluir el dividendo en efectivo de 0,11 euros abonado en mayo y el dividendo a cuenta de 0,115 euros que se pagará en noviembre, la creación total de valor (TNAV más dividendo en efectivo por acción) aumentó un 15% interanual.

Con estas cifras, la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha mostrado su satisfacción por la evolución de estos resultados, que son "muy buenos resultados" gracias a que en los últimos doce meses, la entidad ha crecido en más de siete millones de nuevos clientes. "Todo ello refleja la fortaleza de nuestro modelo de negocio, la disciplina en el crecimiento rentable, la solidez de nuestro balance y las ventajas de nuestra escala global y local, así como de la diversificación por negocios y geografías. Nuestro programa One Transformation impulsa la eficiencia mediante el desarrollo de plataformas globales compartidas que mejoran la experiencia de los clientes y reducen los costes de servicio".

También ha confirmado que la evolución positiva permitirá a la entidad que preside "cumplir todos nuestros objetivos para 2025 y, en un contexto de incertidumbre geopolítica y de mercado, confiamos en seguir generando un crecimiento rentable aprovechando la fortaleza de nuestra red, nuestra escala global y una asignación disciplinada del capital".

La cuenta de resultados refleja una mejora del 1% de los costes de explotación gracias al uso de las plataformas de servicios globales compartidos y a una estructura más simple. La ratio de eficiencia mejoró hasta el 41,3%, su mejor nivel en más de 15 años. En solvencia, la ratio de capital CET1 del banco aumentó hasta el 13,1%, superando la parte alta del rango operativo del banco (12%-13 %) y situándose por encima del objetivo para 2025.

En los nueve primeros meses del año, los recursos de clientes crecieron un 7% en euros constantes (0,9% por efecto de la evolución de las divisas) y se situaron en 1,34 billones. El aumento fue del 5% en los depósitos en euros constantes y disminuyeron un 1,9% por efecto del cambio de moneda, hasta los 1,03 billones, y del 16% en los fondos de inversión por la mayor actividad de los clientes y la evolución positiva de los mercados.

El crédito aumentó un 2% en euros constantes, aunque disminuyó en un 3,8 % interanual por el cambio de moneda, y se situó en 1,03 billones de euros. La ratio de morosidad se situó al acabar septiembre en el 2,92%, 14 puntos básicos mejor que hace un año, con una ratio de cobertura del 67%. Finalmente, los costes mejoraron un 1% y la ratio de eficiencia se situó al finalizar septiembre en el 41,3 %, su mejor nivel en más de 15 años.

España fue el principal negocio por generación de beneficios: casi un 14% más en euros corrientes, hasta alcanzar los 3.233 millones de euros a cierre de septiembre. Le seguía Brasil, que redujo sus ganancias un 10%, hasta los 1.589 millones de euros. También redujo sus beneficios en México casi un 2% en euros corrientes, hasta los 1.211 millones de euros, caída similar a la registrada en el negocio británico.

La entidad destaca que resalta que obtuvo un "sólido crecimiento" en los sus cinco negocios globales en euros constantes: la banca minorista o 'retail' aumentó sus ganancias un 9% (5% en euros corrientes); el segmento de consumo, un 6% (4% en euros corrientes); la banca corporativa y de inversión, un 10% (6% en euros corrientes); la gestión de activos, un 21% (17% en euros corrientes); y el negocio de pagos, un 62% incluso tras aislar el efecto de los cargos del segundo trimestre de 2024 (un 269% en euros corrientes e incluyendo el efecto de los cargos).