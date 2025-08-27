CAF refuerza su posición en Escandinavia con un contrato de autobuses de 150 millones de euros en Suecia

CAF se refuerza en uno de sus mercados estratégicos, Escandinavia. Nobina Sverige AB, uno de los mayores operadores de transporte público de la región, ha confirmado un nuevo contrato con Solaris para la entrega de 180 autobuses eléctricos Urbino de cero emisiones que operarán en la ciudad sueca de Malmö, según ha informado la compañía vasca. Se trata de un contrato con un volumen cercano a los 150 millones de euros y constituye uno de los mayores pedidos de autobuses eléctricos en la historia de Solaris en la región.

La nueva flota, cuyas entregas están previstas entre los años 2026 y 2027, abarca vehículos de diferentes longitudes, 12, 15, 18 y 24 metros. Dichos vehículos prestarán servicio tanto en rutas urbanas como suburbanas en Malmö, la tercera ciudad más grande de Suecia.

En concreto, el acuerdo incluye 78 autobuses eléctricos articulados Solaris Urbino 18 con una capacidad de batería de 600 kWh, 36 autobuses eléctricos Solaris Urbino 24 con baterías de 700 kWh, 65 autobuses eléctricos Urbino 15 LE de piso bajo con baterías de 500 kWh y un autobús eléctrico Solaris Urbino 12 con una capacidad total de batería de 400 kWh. Esta amplia gama de longitudes y configuraciones de vehículos permitirá, según CAF, "una adaptación óptima de la flota a las diversas necesidades operativas de la ciudad y sus alrededores".

Mercado estratégico

La región escandinava es un mercado estratégico y en crecimiento para CAF, donde ha llevado a cabo también numerosos proyectos ferroviarios, entre los que destacan el suministro de unidades para la línea de alta velocidad que une la ciudad de Oslo con su aeropuerto, el metro de Helsinki, o las flotas de tranvías para ciudades como Estocolmo, Oslo y Lund.

En lo que se refiere a Suecia, actualmente CAF se encuentra inmerso en la ejecución de dos grandes contratos ferroviarios en el país, consistentes en el suministro de más de 50 trenes regionales para los operadores AB Transitio y SJ AB, ambos ampliables en un futuro a través de las opciones contempladas. A ello se suma la actividad que desarrolla EuroMaint, con una plantilla superior a las 1.000 personas, líder en el sector de servicios ferroviarios sueco, con contratos de mantenimiento para algunas de las principales flotas de trenes de la región, actividad que compagina con el suministro de componentes ferroviarios para los operadores.

Solaris está presente en Suecia desde 2003, donde ha entregado desde entonces cerca de 800 autobuses, habiéndose adjudicado recientemente dos contratos por un total de 170 autobuses eléctricos que darán servicio en rutas urbanas y suburbanas del área de Estocolmo y de la provincia de Escania.