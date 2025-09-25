CaixaBank lanza junto a ocho grandes bancos europeos la primera criptomoneda vinculada al euro

CaixaBank se ha convertido, asociado con otros ocho bancos europeos, en la primera entidad española en crear una "stablecoin" (criptomoneda estable) vinculada al euro, un nuevo instrumento de pago digital que aspira a ser un referente en el ecosistema financiero europeo. Junto a bancos de primer nivel continental como ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, SEB y Raiffeisen Bank International, esta nueva criptomoneda se empezará a emitir a partir de la segunda mitad de 2026.

Este nuevo instrumento de pago digital, basado en tecnología blockchain, aspira a consolidarse como un referente de confianza en el ecosistema financiero europeo, con el que se podrán realizar pagos y liquidaciones casi instantáneas. Las entidades emisoras detallan que esta "stablecoin" será "de bajo coste y estará disponible todos los días del año", y con la que se podrán realizar también "transacciones transfronterizas, pagos programables, mejoras en la gestión de la cadena de suministro y liquidación de activos digitales como valores y criptomonedas".

La directora de Transformación Digital y Advanced Analytics de CaixaBank, Mariona Vicens, ha destacado que esta iniciativa puede marcar un paso importante en la construcción de un ecosistema digital europeo de pagos "robusto y confiable que refuerce la autonomía estratégica europea en el ámbito de los pagos". Vicens ha apuntado que "la tecnología está transformando profundamente la infraestructura financiera y, en especial, los estándares para la realización de pagos y transacciones. En CaixaBank hemos sido referentes en desarrollar de forma muy temprana innovaciones que posteriormente han contribuido a la transformación de los servicios de pago, colaborando con autoridades y reguladores tanto en el ámbito de pagos digitales minoristas como mayoristas".

En este sentido, la ejecutiva apunta que "impulsamos un proyecto que ha conseguido reunir un sólido apoyo de entidades bancarias relevantes y tiene un alto potencial para sumar nuevos apoyos de otros actores, financieros y tecnológicos. Creemos que la iniciativa puede marcar un paso importante en la construcción de un ecosistema digital de pagos europeos robusto y confiable que refuerce la autonomía estratégica europea en el ámbito de los pagos".

El consorcio creado por los fundadores de esta criptomoneda ha constituido la nueva empresa en los Países Bajos, donde solicitará licencia como institución de dinero electrónico y estará supervisada por el Banco Central neerlandés. Dicho consorcio está abierto a la incorporación de más bancos, y se prevé la designación de un CEO en un futuro próximo, sujeto a aprobación regulatoria. Su "stablecoin" estará regulada por el Reglamento MiCA de la Unión Europea.