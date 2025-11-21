CaixaBank pondrá en marcha su séptimo plan de recompra de acciones por hasta 500 millones de euros en la recta final de la operativa

CaixaBank ha ejecutado el 99,70% de su recompra de acciones en la vigésima tercera semana del programa, cuyo importe máximo se ha fijado en 500 millones de euros, según ha informado este viernes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, en esta nueva semana del programa ha adquirido 2.122.152 títulos, a un precio medio ponderado de 9,2113 euros y un importe cercano a los 20 millones de euros.

De esta forma, en las 23 primeras semanas de este programa, la entidad lleva recompradas 60.882.702 acciones, que representan un importe de casi 498,5 millones de euros.

CaixaBank anunció este nuevo programa de recompra de acciones, el sexto, el pasado mes de enero y lo inició el 16 de junio.

El gestor del programa es Goldman Sachs, que tomará sus propias decisiones en relación con el momento de realización de las compras de los títulos.

En todo caso, CaixaBank ha informado de que no podrán comprarse en cualquier día de negociación más del 25% del volumen diario medio de las acciones en el centro de negociación donde se efectúe la compra, siendo el volumen diario medio de cada centro de negociación el correspondiente a los veinte días de negociación anteriores a la fecha de cada compra.

El programa tendrá una duración máxima de seis meses desde su fecha de inicio.

CaixaBank ha aprobado un nuevo programa de recompra de acciones por un importe máximo de 500 millones de euros, el séptimo que la entidad pondrá en marcha.

El inicio del nuevo programa se comunicará una vez concluya el actual plan de recompra y tendrá una duración máxima de seis meses a partir de su lanzamiento.

La entidad ha detallado que el número máximo de acciones que adquirirá dependerá del precio medio de las compras, aunque ha precisado que, en ningún caso, las acciones propias podrán superar el 10% del capital social.