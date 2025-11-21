BBVA decide ampliar su oferta de 760 euros para nuevos clientes hasta después de Navidad

Sorpresa de Black Friday de BBVA. La entidad ha decidido, con motivo de esta fecha, ampliar hasta después de la Navidad la oferta de 760 euros a sus nuevos clientes.

Así, los nuevos contratantes tendrán hasta el día 8 de enero para acogerse a la promoción, de la que podrán disfrutar durante todo un año. La cuantía a recibir está dividida en varias ventajas que permiten a los nuevos clientes obtener soluciones periódicas durante un año.

Para aquellos que domicilien una nómina o pensión igual o superior a 800 euros, la bonificación anual a recibir será de unos 400 euros. Si se añade además la domiciliación de recibos esenciales como los de electricidad, gas, teléfono o Internet, podrán obtener otros 120 euros al año.

El uso de frecuente de las tarjetas de débito o el servicio Bizum también será motivo de recompensa, pues se premiará con hasta 120 euros por los pagos realizados con la tarjeta y la misma cantidad por utilizar Bizum en compras o envíos a particulares.

Si en algún mes no se cumple una de las condiciones, el cliente no percibirá el incentivo correspondiente, pero sí podrá recuperarlo en el mes siguiente si consigue cumplirla. Además, todos los premios son compatibles entre sí y pueden acumularse.