La CEOE anuncia a Yolanda Díaz que no apoyará las subida del SMI: "No cederemos al chantaje"

"Nuestra la respuesta ya la tienen porque no vamos a entrar en el chantaje. El diálogo social es muchas cosas, pero en el espíritu del diálogo social no tiene cabida ni la amenaza ni el chantaje". Así se ha manifestado el vicepresidente de la CE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, que ha adelantado cuál va a ser la respuesta que pondrá la patronal encima sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en la mesa del diálogo social a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y a los sindicatos, CC OO y UGT, tras la amenaza del secretario de Estado ministerial, Joaquín Pérez Rey, de elevar el SMI hasta la cifra que exigen los sindicatos, por encima del 5% si no acceden a la propuesta de Trabajo.

"Si se nos chantajea con que estáis en la subida que decimos nosotros o ateneros a las consecuencias, la respuesta es evidente y está clara. ¿Quiere decir que si hay acuerdo a los trabajadores se les sube un 4% y si hay desacuerdo a los trabajadores se les sube un 5% o más y se castiga a los empresarios? No se puede aceptar eso". En este sentido, cargó contra el cambio de criterio en las pautas de negociación que ha hecho el Ministerio y que, "por supuesto, no vamos a aceptar", incidió Amor, adelantando implícitamente el "no" de la patronal.

Amor también ha revelado que antes de las vacaciones de Navidad parecía que el acuerdo con sindicatos y Gobierno estaba cerca, ya que las tres partes "asumían y apoyaban la petición de CEOE de que se debe indexar la misma subida del SMI a los contratos públicos", una receptividad que, aseguró, "se ha ido diluyendo tras la negativa mostrada desde Hacienda por María Jesús Montero. "Nosotros, cuando vamos a una mesa, nos sentamos con los sindicatos y el Gobierno, no con dos o tres gobiernos distintos. Nos sorprende que el lunes se negaba lo que se había dicho y defendido en diciembre. Y, además, se nos dice que eso tenía que ir a otra mesa y además bajo amenazas".

Esta negativa a pactar el nuevo SMI podría abrir la puerta a nuevos desencuentros en posteriores negociaciones laborales. Amor ha avisado de que el "recelo" de la patronal va en aumento y ha advertido de que "los acuerdos están para cumplirlos y si se firma algo no es para que luego se lo salten, como ha ocurrido con la reforma laboral, que por objetivos políticos se ha cambiado la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales". Amor ha acusado directamente al Gobierno de "orillar el diálogo social" y de "faltar al respeto" a los interlocutores. Por ello, ha insistido en que se debe mantener la "lealtad" a lo pactado, porque los acuerdos "están para cumplirlos".

La próxima reunión entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales para abordar la subida del SMI de 2024 se celebrará el próximo viernes, después del cual fuentes ministeriales han confirmado que quedará "cerrada la negociación y el Gobierno, que tiene el amparo legal para ello, tomará una decisión". la propia Yolanda Díaz lo ha confirmado en unas declaraciones en La Sexta: "El próximo viernes vamos a subir mucho el salario mínimo en nuestro país". Todo apunta a que el "no" de los empresarios forzará a Trabajo a cerrar una nueva subida unilateral del salario mínimo, sólo con el apoyo sindical, como ya ocurrió el año pasado.

La patronal exige que se respete lo acordado con CC OO y UGT en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado en mayo del pasado año, y que recomienda subidas salariales del 3% tanto para 2024 como para 2025, con una cláusula de revisión salarial que, en caso de desviación de la inflación, podría implicar alzas adicionales de hasta el 1% para cada uno de los años del acuerdo, para llegar al 4%, la oferta que había puesto Trabajo hasta ahora sobre la mesa. Por su parte, los sindicatos se mantienen en un incremento por encima del 5%.