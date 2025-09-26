China suministrará grúas gigantes para el nuevo puerto de Nador

La empresa de Sanhai Zhenhua Heavy Industry Corporation (ZPMC), líder mundial en la fabricación de equipos portuarios, suministrá, a través de Marsa Maroc, la gruas gigantes que formaarán parte de la ampliación del puerto de Nador, una ciudad próxima a Melilla, que esta siendo potenciada por Rabat dentro de su estrategia de crecimiento de la zona frente a a la falta de atención del Gobierno español a nuestra ciudad autónoma.

Marsa Maroc adjudicará a ZPMC el contrato para el suministro de 18 grúas portacontenedores avanzadas de última generación a los puertos de Casablanca y Nador West Med, con entrega prevista para finales de 2026. "Este acuerdo representa un hito decisivo en el desarrollo del puerto de Nador y su transformación en un centro estratégico para el comercio marítimo regional", señalan medios marroquíes.