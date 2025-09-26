Yolanda Díaz dinamita todos los puentes de negociación con la CEOE: "Garamendi, con machismo rampante, no sabe lo que es trabajar 40 horas a la semana"

En plena actividad de la mesa de diálogo social entre Ministerio de Trabajo, patronal y sindicatos, con una agenda plena de asuntos fundamentales para el mercado laboral, trabajadores y empresas -subida del SMI, registro horario, reducción de jornada, senda de cotización de autónomos, flexibilización de la jubilación...-, a vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha decidido volver a dinamitar los puentes con la CEOE con un nuevo y durísimo ataque personal contra su presidente, Antonio Garamendi, al que culpa personalmente del rechazo empresarial a la reducción de jornada a 37,5 horas.

Después de que Garamendi haya señalado que el Ministerio de Trabajo está intentando aprobar una reducción de jornada en la sombra a través del nuevo registro horario pese al rechazo parlamentario, lo que asegura ha provocado una nueva ruptura unilateral del diálogo social, Díaz ha salido en tromba para asegurar que "el señor Garamendi, con machismo rampante, no sabe lo que es trabajar 40 horas a la semana" y le ha avisado de que "no vamos a permitir que una persona que cobra 25 veces el salario mínimo nos dé lecciones", según recogen las agencias.

En declaraciones a la Prensa en un acto en Ferrol, la ministra ha confirmado que el próximo martes llevará con carácter de urgencia al Consejo de Ministros la tramitación del control del registro horario, con el que pretende dar un paso más en su intento de controlar desde la Inspección de Trabajo a las empresas.

La polémica viene de unos días atrás, cuando el presidente de la CEOE, en su intervención en el Forbes Spain Economic Summit invitó al Gobierno a "fomentar la cultura del esfuerzo" valiéndose de una comparación con el tenista Carlos Alcaraz, del que el dirigente empresarial dijo rotundamente que no trabaja 37 horas y media semanales. Inmediatamente después llegó la respuesta de Díaz a través de su cuenta de Bluesky, en la que publicó que "no todo el mundo puede ser tenista profesional o ganar 25 salarios mínimos al mes como gana Garamendi. Nosotros no defendemos la cultura del sufrimiento, sino la del reparto del tiempo. Que lo vayan asumiendo. Alcaraz no es la mayoría social de este país".

La ministra de Trabajo ha defendido que el nuevo registro horario, que no requiere rango de ley y que los sindicatos le pidieron segregar del proyecto desestimado en el Congreso, "es fundamental para garantizar el cumplimiento de la jornada y controlar el exceso de horas extras no remuneradas", especialmente en sectores con peores condiciones de negociación, como el comercio y la hostelería.

También ha cargado contra el Partido Popular, al que ha acusado de ser el culpable de la derrota parlamentaria de la reducción de jornada por su voto en contra, obviando al resto de grupos que votaron en contra, alguno de ellos, como Junts, socios del Gobierno de Pedro Sánchez. De forma irónica ha recordado "la seriedad del PP durante la votación, porque sus caras eran de pésame y no aplaudían la derrota porque eran conscientes de que estaban abofeteando a 12 millones y medio de trabajadores".