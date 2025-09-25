La CNMV autoriza la oferta mejorada de la opa del BBVA por el Banco Sabadell

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la oferta mejorada de la opa del BBVA por el Banco Sabadell y dar luz verde a la modificación de las características de la nueva opa formulada.

El consejo de administración del BBVA decidió la semana pasada mejorar la oferta y ofrecer acciones ordinarias de nueva emisión de la entidad a razón de una ordinaria de BBVA por cada 4,8376 acciones del Sabadell. Previamente, el banco ofrecía una acción nueva de BBVA y 70 céntimos de euro en efectivo por cada 5,5483 títulos del banco catalán", según comunicó a la CNMV. En concreto, mejoró la OPA sobre el banco catalán un 10%, modificando la contraprestación para que sea enteramente en acciones.

La anterior oferta combinaba títulos y efectivo y ahora se ha transformado en un canje íntegramente en acciones ordinarias de nueva emisión. La entidad ha precisado que esta mejora del 10% se ha calculado con el precio de la acción de BBVA al cierre de mercado del pasado 19 de septiembre (16,41 euros por acción), lo que supone valorar la acción de Banco Sabadell a 3,39 euros por acción, "en niveles máximos en más de una década".

Desde BBVA recuerdan que al pasar la contraprestación a ser enteramente en acciones, los accionistas que tuvieran plusvalías no tributarán en España si la aceptación supera el 50% de los derechos de voto de Banco Sabadell, ya que "la operación sería fiscalmente neutra en este caso", inciden. "Esta nueva oferta permitirá a los accionistas de Banco Sabadell beneficiarse del enorme valor generado por el proyecto de unión: con la fusión, obtendrán un beneficio por acción³ (que determina el dividendo por acción) aproximadamente un 41% superior al que lograrían en caso de que la entidad mantuviera su andadura en solitario", reiteran en BBVA.

Asimismo, BBVA informa de que la prima ofrecida sobre el valor de cotización de Banco Sabadell, "que ya era muy significativa cuando se anunció la operación y muy superior a la de otras transacciones similares en la banca europea -unos 30 puntos porcentuales por encima de la media de estas operaciones-, se ve sustancialmente incrementada. Sin embargo, reiteran las fuentes de la entidad de La Vela que el Consejo de Administración también acirdó renunciar tanto a la posibilidad de hacer nuevas mejoras de la contraprestación de la oferta como a la de ampliar el periodo de aceptación.

Los accionistas tendrán ahora hasta el 10 de octubre, incluido, para aceptarla.