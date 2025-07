Le cobran 7 euros de propina en un restaurante de Málaga sin avisarle: "Me quedé de piedra"

España es el país de los bares y es que hay una media de 431 establecimientos de bebidas por cada 100.000 habitantes. Estos locales juegan un papel muy importante para los españoles, puesto que más de la mitad los visita varias veces por semana para reunirse con amigos a beber unas cervezas, comer buena comida en familia o incluso para sentirse como en casa.

Tras tomar el aperitivo, comer o pasar toda la tarde en uno de estos locales llega el momento de pedir la cuenta y pagar. Y es justo en ese instante cuando el espacio que parecía un "templo" para quienes querían pasar un momento agradable puede convertirse en un sitio al que no volver.

Aunque las prácticas abusivas en los bares y restaurantes no son la norma, estas ocurren. Algunos hosteleros deciden cobrar el agua del grifo, la leche del café o incluso los movimientos que hace el camarero a la terraza. La popular cuenta de X (antes Twitter), SoyCamarero, ha traído a las redes una nueva polémica al compartir la experiencia de una clienta al tomarse algo en un bar de Málaga: "Primera vez que veo esto aquí en España".

La clienta en cuestión estaba almorzando en el paseo marítimo de El Palo en Málaga y cuando le llegó la cuenta vio que le habían cobrado 3,50 euros de propina por persona "sin ni siquiera consultarlo".

Aunque ella, como hostelera, entiende que a la gente le gusta que le dejen propina, no considera que tengan que imponerla y "que te la tengan que cobrar". Pero, ¿esta práctica es legal?

Hay algunos profesionales que, desde hace años, incluyen en la cuenta de su bar o restaurante porcentajes a modo de propina para ganar un "plus" y complementar así sus bajos salarios. No obstante, desde la asociación de Facua aclaran que "dejar propina es una decisión voluntaria, por tanto no pueden obligarte".

Pese a que un establecimiento no puede imponer la propina como si fuese obligatoria, sí que podrá cobrar un suplemento por servicio o cubierto, siempre y cuando se avise al cliente previamente en la carta o en el propio establecimiento.

Esta situación no ha tardado en recibir múltiples críticas de los consumidores de esta red social: "El Real Decreto 1/2007 indica que los establecimientos hosteleros no pueden cargar propina obligatoria en la cuenta sin consultarlo y acordarlo. ¡Estás en tu derecho de que te lo quiten o llamas a la policía!", "en España la propina no es obligatoria. Puedes devolver el ticket y pedir que no te lo cobren". "A mi me quisieron cobrar 5 euros por persona, éramos 4 (20 euros), lo reclame y me lo devolvieron, si no se lo quedan"...