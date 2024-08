Se sientan en un bar y les cobran por cada uno de los paseos del camarero: "15 movimientos de terraza... un robo"

España es el país de los bares. Y es que estos establecimientos suponen el punto de encuentro de miles de personas en nuestro país cuando tienen que celebrar un cumpleaños o un ascenso en el trabajo, para comer en familia o simplemente para tomar unas cervezas con amigos. A pesar de que estos espacios son casi un "templo" para aquellos que quieren disfrutar y pasar un momento agradable, en ocasiones, también pueden convertirse en un sitio al que no volver.

Las prácticas abusivas en los bares y restaurantes no son la norma, sin embargo, estas ocurren. La popular cuenta de X (antes Twitter), SoyCamarero, ha traído a las redes una nueva polémica al compartir la experiencia de unas clientas al tomarse algo en la terraza de un bar de Barcelona: "Esto ya si que es pasarse".

"Ayer en Barcelona, en un bar que siempre vamos de Gracia nunca nos habían cobrado, de manera exagerada, el suplemento de terraza. Te cuento, es un bar que tiene cerveza más tapa y sí, estamos en la terraza", empezó narrando la consumidora. Y añadió: "lo que me sorprende es que nos acercamos la mayoría de veces a coger nosotras la cerveza y las tapas, e igualmente nos hayan cobrado como 15 movimientos de terraza".

De esta forma, este bar situado en el barrio de Gracia cobró a las clientas 50 céntimos por cada vez que fueron los camareros a la terraza, encareciendo la cuenta final 7,50 euros por "movimientos de terraza". "La verdad que me parece bastante un robo", criticaba la clienta.

Como no era de extrañar, esta situación hizo que la indignación de los usuarios de la plataforma no tardase en llegar: "Personalmente lo que esta pasando con los bares me parece una vergüenza", "Alucino con los conceptos postmodernos éstos para rebañar unos eurillos al ticket final", "No creo que cobrar por viaje sea muy ético" o "Yo creo que esto no es legal. Llevo 35 años trabajando en hostelería y no lo había visto en mi vida" han sido algunas de las muchas críticas que ha recibido la cuenta de este establecimiento.

Pero, ¿puede un bar o restaurante cobrar un suplemento por terraza? Los establecimientos tienen la libertad "para poner las condiciones en las que van a prestar el servicio", siempre y cuando no atenten contra derechos fundamentales y que no estén prohibidas por alguna normativa, explica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). En este sentido, podrán cobrar este coste extra por consumir en la terraza, sin embargo, será necesario que se avise con antelación, indicándolo en la carta o en el propio bar, aclarando cuánto costará.