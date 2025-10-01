Cómo cerrar una cuenta bancaria paso a paso

Cerrar una cuenta bancaria no es algo que se haga todos los días, pero conviene saber cómo hacerlo correctamente para evitar comisiones inesperadas o problemas con domiciliaciones activas. Ya sea porque has encontrado una cuenta mejor, porque no la usas o porque quieres simplificar tu operativa, este proceso debe hacerse con cuidado.

Aunque la mayoría de bancos permiten cancelar una cuenta de forma gratuita, no siempre lo ponen fácil. Por eso es importante revisar las condiciones, asegurarse de que no hay servicios vinculados y tener claro el procedimiento. Además, puede ser un buen momento para valorar alternativas más competitivas y sin comisiones, especialmente si tu banco actual ha dejado de ofrecer ventajas reales.

A continuación, te explicamos paso a paso cómo cerrar una cuenta bancaria de forma segura y te presentamos tres cuentas alternativas que podrían mejorar tus condiciones actuales.

Pasos para cerrar una cuenta bancaria

Cerrar una cuenta bancaria no es solo cuestión de firmar un papel o hacer clic en una app. Hay una serie de pasos que conviene seguir para asegurarte de que no quedan pagos pendientes, productos asociados o comisiones inesperadas.

Si haces el proceso con orden, puedes evitar errores que a menudo terminan generando molestias o incluso gastos innecesarios. A continuación, te explicamos cómo hacerlo bien, paso a paso.

1. Revisa el contrato y condiciones de cancelación

Antes de iniciar el proceso, conviene revisar el contrato de tu cuenta para ver si existe algún tipo de penalización por cierre anticipado (en cuentas con permanencia) o si es necesario dar un preaviso.

También debes comprobar si tienes productos asociados, como tarjetas, seguros o préstamos, ya que podrían impedir el cierre hasta ser liquidados o trasladados.

2. Cancela domiciliaciones y pagos automáticos

Uno de los pasos más importantes. Asegúrate de cambiar la domiciliación de tu nómina, recibos (luz, agua, teléfono, etc.) y suscripciones (Netflix, Spotify, etc.) a otra cuenta.

Lo ideal es dejar la cuenta antigua activa durante al menos un mes después del cambio, para asegurarte de que todos los pagos se han redirigido correctamente.

3. Retira el saldo y deja la cuenta a cero

Una vez que hayas desactivado todos los pagos y cargos automáticos, transfiere el dinero a otra cuenta y asegúrate de que no quede ningún saldo pendiente ni descubierto.

Algunos bancos cobran comisiones si la cuenta queda inactiva o con saldo residual durante mucho tiempo.

4. Solicita el cierre de la cuenta por escrito

Aunque muchos bancos permiten el cierre por teléfono o desde la app, lo más recomendable es hacerlo por escrito (presencialmente o a través del área de cliente), y guardar una copia sellada o un justificante de la solicitud.

Pide también un documento de cancelación definitiva, donde conste que la cuenta está cerrada sin deudas pendientes.

5. Confirma el cierre y guarda comprobantes

Pasados unos días, revisa que la cuenta haya sido efectivamente cancelada. Puedes hacerlo desde la app o preguntando directamente en la oficina. Guarda todos los documentos y justificantes durante al menos un año, por si hay reclamaciones o cobros indebidos posteriores.

Mejores cuentas bancarias sin comisiones en octubre de 2025

Cerrar una cuenta suele ir de la mano con abrir otra más competitiva. Estas son algunas opciones con las mejores cuentas online sin comisiones que están captando la atención de muchos usuarios por sus condiciones:

Nota: Estas cuentas se gestionan 100% online y no aplican comisión de mantenimiento. Revisa posibles condiciones de cada promoción (nómina, permanencia, límites de saldo, etc.).

Imagin Condiciones Cuenta 100% digital sin comisiones ★★★★★ Apertura en app en minutos Abrir cuenta Imagin ➜ AVISO LEGAL Comisiones: 0 € mantenimiento y transferencias

0 € mantenimiento y transferencias Tarjeta: débito gratis

débito gratis Promos: hasta 250 € por nómina (≥ 900 €) + hasta 500 € invitaciones (máx. 10)

hasta 250 € por nómina (≥ 900 €) + hasta 500 € invitaciones (máx. 10) Viajes: sin comisión propia en cajeros extranjeros (pueden aplicar terceros)

sin comisión propia en cajeros extranjeros (pueden aplicar terceros) Multiusuario: cuenta compartida hasta 5 personas

cuenta compartida hasta 5 personas Permanencia promo nómina: 48 meses

Ideal para: usuarios digitales que buscan operativa sin comisiones y aprovechar promociones de bienvenida.

Cuenta Clara de Abanca Condiciones Alta online en 10 minutos ★★★★☆ Tarjeta de débito y crédito gratis Abrir cuenta Abanca ➜ Comisiones: 0 € mantenimiento y transferencias

0 € mantenimiento y transferencias Tarjetas: débito y crédito gratis

débito y crédito gratis Promoción: hasta 500 € por domiciliar nómina ≥ 1.200 €

hasta 500 € por domiciliar nómina ≥ 1.200 € Condición bono: mantener nómina 24 meses (si no, devolución del bono)

mantener nómina 24 meses (si no, devolución del bono) Permanencia en cuenta: sin permanencia (aplica al abono promocional)

Ideal para: cambiar de banco con incentivo en efectivo y operativa online sin comisiones.

B100 Condiciones Cuenta sin comisiones + ahorro bonificado ★★★★☆ Enfoque sostenible Abrir cuenta B100 ➜ Comisiones: 0 €

0 € Cuenta Save: 2,70% TAE

2,70% TAE Cuenta Health: 3,40% TAE (cumpliendo objetivos de actividad)

3,40% TAE (cumpliendo objetivos de actividad) Tarjeta: gratuita; aporta a limpieza de plásticos del mar

gratuita; aporta a limpieza de plásticos del mar Notas: estructura por subcuentas y retos; uso activo para maximizar TAE

Ideal para: quienes quieren cuenta sin comisiones y rentabilizar con reglas de ahorro y hábitos saludables.

Bankinter — Cuenta Digital Condiciones Remuneración por tramos (TAE 1,50%–2,00%) ★★★★☆ Sin nómina ni condiciones Abrir cuenta Bankinter ➜ Comisiones: 0 € mantenimiento

0 € mantenimiento Tramo 1: hasta 24.999,99 € — TIN 1,49% (1,50% TAE)

hasta 24.999,99 € — TIN 1,49% (1,50% TAE) Tramo 2: 25.000–49.999,99 € — TIN 1,74% (1,75% TAE)

25.000–49.999,99 € — TIN 1,74% (1,75% TAE) Tramo 3: ≥ 50.000 € (sin límite) — TIN 1,99% (2,00% TAE)

≥ 50.000 € (sin límite) — TIN 1,99% (2,00% TAE) Requisitos: sin nómina ni otros requisitos

Ideal para: quienes buscan una cuenta sin comisiones con remuneración estable por tramos (1,50%–2,00% TAE) y sin condiciones.

Imagin: cuenta 100% digital sin comisiones

Imagin CaixaBank CaixaBank

Imagin, la marca online de CaixaBank, ofrece una de las cuentas corrientes más competitivas para quienes buscan operar sin comisiones y de forma totalmente digital. La apertura se realiza a través de su app en pocos minutos, sin necesidad de acudir a oficina y con verificación de identidad online.

Su gran atractivo está en las promociones vigentes: puedes conseguir hasta 250€ por domiciliar una nómina (desde 900€ en adelante) y otros 500€ adicionales invitando a amigos a abrirse una cuenta, con un máximo de 10 invitados. En total, hasta 750€ en recompensas.

La cuenta no cobra comisión de mantenimiento ni por transferencias, e incluye una tarjeta de débito gratuita. Además, permite sacar dinero en el extranjero sin comisiones por parte de Imagin (aunque sí pueden aplicarlas los cajeros de otros bancos). Otro punto interesante es su cuenta compartida, que puede gestionarse con hasta cinco personas, y su orientación hacia un impacto positivo, con proyectos de sostenibilidad ligados a la marca.

Para quién es: usuarios digitales que quieren una cuenta operativa sin comisiones y que valoran las promociones de bienvenida. También es una buena opción como cuenta secundaria para viajar, gracias a la ausencia de recargos en pagos internacionales.

Pros

Sin comisiones de mantenimiento ni de tarjeta

Promociones de hasta 750€ (250€ nómina + 500€ por invitar amigos)

Operativa 100 % online y app completa

Permite pagos y transferencias con Bizum

Contras

La promoción de nómina exige permanencia de 48 meses

La remuneración de hasta 250€ es en realidad un incentivo puntual, no rentabilidad a largo plazo

Cuenta Clara de Abanca: hasta 500€ por domiciliar la nómina

Abanca Abanca Abanca

Esta cuenta online de Abanca destaca por su sencillez: alta en 10 minutos, sin comisiones de mantenimiento ni por transferencias. Incluye tarjeta de débito y crédito gratuitas.

El principal gancho es su bonificación de hasta 500€ por domiciliar una nómina superior a 1.200€ y mantenerla durante 24 meses. Es una opción interesante para quienes buscan cambiar de banco con incentivos.

Ventajas:

Sin comisiones ni permanencia en la cuenta (solo en el abono)

Tarjetas gratis

Promoción en efectivo por nueva domiciliación

Desventajas:

Requiere mantener la nómina durante 24 meses para no devolver el bono

B100: hasta 3,40% TAE

B100 B100 B100

B100 es una propuesta digital y sostenible en España. Ofrece una estructura de cuentas flexible:

Cuenta corriente sin comisiones

Cuenta Save: 2,70% TAE para tus ahorros

para tus ahorros Cuenta Health: 3,40% TAE por tu actividad física (se activa con pasos diarios)

Además, su tarjeta gratuita destina un porcentaje de cada compra a limpiar plásticos del mar.

Ventajas:

Hasta 3,40% TAE con incentivos saludables

Cuenta sin comisiones ni condiciones

Tarjeta solidaria

Desventajas:

Sistema de cuentas algo complejo para perfiles clásicos

Requiere uso activo para maximizar la remuneración

Cuenta Digital de Bankinter sin comisiones: rentabilidad escalonada desde el primer euro

Bankinter Bankinter Bankinter

Bankinter sigue ofreciendo una de las mejores cuentas remuneradas con la que ha sustituido el antiguo sistema del 5% inicial por un modelo de remuneración progresiva más estable. Ahora ofrece intereses crecientes en función del saldo medio::

Hasta 24.999,99€: 1,50% TAE

De 25.000€ a 49.999,99€: 1,75% TAE

A partir de 50.000€: 2,00% TAE, sin límite de saldo

Se trata de una oferta válida solo para nuevos clientes que contraten a través de bankinter.com y no hayan sido clientes en los últimos seis meses. La cuenta no cobra comisión de mantenimiento ni de tarjeta y liquida los intereses mensualmente, lo que permite ver la rentabilidad de forma inmediata.

Para quién es: ahorradores con saldos medios o altos que buscan rentabilidad asegurada y sin complicaciones, especialmente a partir de los 25.000€, donde el tipo de interés mejora sensiblemente.

Ventajas:

Rentabilidad garantizada sin límite máximo

Sin comisiones de mantenimiento ni tarjeta

Intereses liquidados mes a mes

Desventajas:

Solo para nuevos clientes contratados online

Rentabilidad baja en saldos reducidos

Exige disponer de capital relevante para maximizar su atractivo

¿Qué tener en cuenta antes de cerrar una cuenta bancaria?

Antes de solicitar el cierre de una cuenta, es importante revisar algunos aspectos clave. No hacerlo puede traducirse en comisiones inesperadas, rechazos en el proceso o incluso en la reapertura automática de la cuenta por movimientos pendientes.

Estos son los puntos que deberías comprobar:

Permanencia : si la cuenta incluye una bonificación (como las que ofrecen Abanca o Bankinter), es probable que haya un compromiso mínimo. Cancelar antes de tiempo puede implicar devolver el incentivo.

: si la cuenta incluye una bonificación (como las que ofrecen Abanca o Bankinter), es probable que haya un compromiso mínimo. Cancelar antes de tiempo puede implicar devolver el incentivo. Productos vinculados: tarjetas, préstamos o seguros asociados deben estar cerrados antes de cancelar la cuenta.

tarjetas, préstamos o seguros asociados deben estar cerrados antes de cancelar la cuenta. Domiciliaciones activas: cambia todos los recibos y pagos automáticos con antelación para evitar devoluciones o descubiertos.

cambia todos los recibos y pagos automáticos con antelación para evitar devoluciones o descubiertos. Comisiones por inactividad: dejar la cuenta abierta sin uso puede generar costes. Si no la necesitas, es mejor cerrarla.

dejar la cuenta abierta sin uso puede generar costes. Si no la necesitas, es mejor cerrarla. Cuenta alternativa operativa: ten ya activa otra cuenta para no interrumpir tu operativa diaria. Mi consejo: revisa siempre qué cuenta remunerada elegir si tienes ingresos variables y así poderle sacar partido a tus ahorros.

Cerrar una cuenta es sencillo si haces una revisión previa. Evitarás sorpresas, gastos innecesarios y podrás hacer el cambio de forma ordenada y sin interrupciones.

Preguntas frecuentes

¿Puedo cerrar una cuenta con saldo negativo?

No. Deberás saldar la deuda antes de solicitar el cierre.

¿Me pueden cobrar por cerrar una cuenta?

En principio no, salvo que el contrato establezca una penalización por permanencia no cumplida.

¿Cuánto tarda en cerrarse una cuenta?

Depende del banco, pero suele ser inmediato si no hay productos asociados. Si los hay, puede tardar varios días.

¿Puedo cerrar la cuenta sin ir a la oficina?

Muchos bancos permiten hacerlo online o por teléfono, pero siempre es recomendable tener un justificante.

