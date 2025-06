Mejores cuentas online sin comisiones en junio de 2025: comparativa útil y actualizada

En 2025, mantener una cuenta bancaria sin pagar comisiones ya no debería ser un privilegio. Los bancos tradicionales siguen aplicando costes por mantenimiento, tarjetas o transferencias, mientras las entidades digitales y los nuevos productos online han eliminado estos cargos, ofreciendo además beneficios que antes eran impensables sin condiciones estrictas.

Lo que hasta hace unos años implicaba domiciliar una nómina, recibir determinados ingresos o cumplir con operaciones mínimas, hoy se ha vuelto mucho más accesible. De hecho, algunas cuentas permiten operar sin condiciones, otras ofrecen rentabilidad por el saldo y algunas incluso te devuelven parte de los recibos. La clave está en saber cuál se adapta mejor a tu perfil.

Aquí te ofrecemos una comparativa clara, honesta y actualizada para ayudarte a elegir bien.

Mejores cuentas online sin comisiones en junio de 2025

B100: Una cuenta con propósito, sin condiciones y con rentabilidad

La propuesta de B100 va más allá de lo bancario. Al darte de alta, obtienes una cuenta principal sin comisiones, una cuenta de ahorro al 2,25% TAE y otra que premia tus hábitos saludables con un 3,20% TAE. Todo gestionado desde una app sencilla y orientada al ahorro responsable.

Para quién es: Usuarios digitales que quieren una cuenta sin requisitos, rentabilizar el saldo y disfrutar de una experiencia bancaria distinta, vinculada al bienestar y al medioambiente.

Ventajas:

Sin necesidad de domiciliar nómina

Cuenta Save: 2,25% TAE hasta 50.000€

Cuenta Health: 3,20% TAE si cumples objetivos de salud

Tarjeta Pay to Save sin coste

Herramientas de ahorro con reglas automáticas

Inconvenientes:

No incluye tarjeta de crédito

La cuenta Health requiere cumplir retos diarios

Más detalles sobre otras cuentas que sí ofrecen remuneración sin complicaciones en nuestra comparativa de cuentas remuneradas.

Bankinter Cuenta Inteligente Digital: Ideal si manejas saldos altos

La Cuenta Inteligente Digital de Bankinter funciona con dos compartimentos: uno sin intereses para tu operativa diaria (hasta 5.000 €) y otro para ahorro remunerado hasta 150.000 €. Ofrece hasta un 2,50% TAE el primer año si domicilias la nómina y activas Bizum.

Para quién es: Personas que suelen mantener ahorros importantes en su cuenta corriente y buscan algo de rentabilidad sin perder liquidez.

Ventajas:

Remuneración hasta 2,50% TAE sin comisiones

Dinero siempre disponible

Transferencias gratuitas y sin condiciones ocultas

Inconvenientes:

Solo para nuevos clientes

Máxima rentabilidad vinculada a domiciliar nómina y usar Bizum

Unicaja Requetecuenta Digital: Buenas condiciones para nuevos clientes con nómina

Unicaja apuesta por atraer nuevos clientes con su Requetecuenta Digital: 3% TAE durante el primer año para saldos de hasta 20.000 €, devolución del 1% en tus principales recibos y tarjeta sin comisiones. Eso sí, necesitas domiciliar una nómina.

Para quién es: Usuarios que quieran usar esta cuenta como principal, domiciliar sus ingresos y beneficiarse de incentivos desde el primer día.

Ventajas:

3% TAE el primer año

Sin comisiones ni por cuenta ni por tarjeta

Reembolso de hasta 100 €/año por recibos

Inconvenientes:

Después del primer año, deja de remunerar

Solo disponible para nuevos clientes

Abanca Cuenta Online: Regalo de hasta 500 € y buena operativa

Abanca ofrece una cuenta online sin comisiones con una de las promociones más generosas del momento: 500 € por domiciliar una nómina de al menos 1.200 €. También permite invitar amigos y obtener otros 500 € extra.

Para quién es: Usuarios que quieren maximizar las promociones por cambio de banco y operar sin costes desde el móvil.

Ventajas:

Hasta 500 € por domiciliar nómina

Sin comisiones por operativa habitual

Tarjeta gratis el primer año

Inconvenientes:

Si operas desde ventanilla, pierdes condiciones

El bono está vinculado a la nómina

¿Cómo elegir la mejor cuenta sin comisiones?

No existe una única mejor cuenta, sino una que se adapta a tu uso real. Algunos consejos prácticos:

¿Quieres ahorrar con rentabilidad? Revisa B100, Bankinter o Unicaja.

Revisa B100, Bankinter o Unicaja. ¿Buscas promociones? Abanca ofrece las recompensas más altas, aunque con condiciones.

Abanca ofrece las recompensas más altas, aunque con condiciones. ¿Usas la cuenta como principal? Prioriza opciones con tarjeta gratuita, buena app y Bizum.

Qué debes revisar antes de contratar una cuenta online sin comisiones

Aunque todas las cuentas que hemos visto eliminan comisiones básicas, es importante revisar algunos puntos clave antes de dar el paso:

Condiciones ocultas: Aunque una cuenta se anuncie como "sin comisiones", revisa si exige domiciliar ingresos, usarla activamente o evitar la ventanilla.

Aunque una cuenta se anuncie como "sin comisiones", revisa si exige domiciliar ingresos, usarla activamente o evitar la ventanilla. Acceso a cajeros: Si necesitas sacar dinero en efectivo con frecuencia, asegúrate de que puedas hacerlo sin coste o en una red amplia.

Si necesitas sacar dinero en efectivo con frecuencia, asegúrate de que puedas hacerlo sin coste o en una red amplia. App y operativa digital: Valora si la app es intuitiva, si permite contratar otros productos, o si ofrece funcionalidades útiles como huchas, redondeos o agregadores financieros.

Valora si la app es intuitiva, si permite contratar otros productos, o si ofrece funcionalidades útiles como huchas, redondeos o agregadores financieros. Tarjetas incluidas: Fíjate si incluye tarjeta de débito gratuita, si la de crédito tiene coste tras el primer año o si permite pagos internacionales sin comisiones.

Fíjate si incluye tarjeta de débito gratuita, si la de crédito tiene coste tras el primer año o si permite pagos internacionales sin comisiones. Promociones y requisitos: Las promociones en efectivo pueden ser muy atractivas, pero revisa si hay permanencia, importe mínimo de nómina o restricciones para recibir el incentivo.

¿Puedo tener una cuenta sin comisiones sin nómina?

Sí. Cada vez más bancos ofrecen cuentas 100% operativas sin necesidad de domiciliar ingresos. Es el caso de B100, que no exige nómina y además ofrece rentabilidad. Este tipo de cuentas pueden ser útiles como segunda cuenta para tus gastos, para compartir con pareja o amigos, o simplemente como alternativa principal si no tienes ingresos regulares.

Preguntas frecuentes

¿Estas cuentas tienen permanencia?

En general, no. Solo en promociones como las de Abanca se exige mantener la nómina durante un periodo determinado.

¿Puedo abrirlas si estoy en ASNEF?

Depende del banco. Algunos como B100 no suelen rechazar por estar en ficheros si no tienes deudas bancarias. Consulta antes de contratar.

¿Qué pasa si dejo de domiciliar la nómina?

En cuentas como las de Abanca o Unicaja puedes perder el bono o la remuneración, pero la cuenta en sí sigue operativa sin coste.

¿Puedo tener varias cuentas sin comisiones?

Sí, no hay inconveniente en tener más de una, siempre que no pagues por ellas y tengas claras sus condiciones.

Conclusión

Las cuentas online sin comisiones de hoy no tienen nada que ver con las de hace unos años. Muchas eliminan cargos, ofrecen rentabilidad, te premian por hábitos saludables o incluso te devuelven parte de tus gastos. Lo importante es que no te dejes llevar solo por el regalo inicial o el interés promocional. Mira más allá y valora cómo usas tu cuenta en el día a día. Tu dinero no debería costarte, y ahora tienes alternativas reales para evitarlo.

