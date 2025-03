¿Cómo saber si tengo que hacer la declaración de la renta a partir del 2 de abril de 2025?

El próximo 2 de abril de 2025comenzará la campaña de la Declaración de la Renta en España, correspondiente al ejercicio fiscal de 2024. Como cada año, miles de contribuyentes deben determinar si están obligados a presentarla o si, por el contrario, pueden quedar exentos. La Agencia Tributaria establece una serie de criterios que determinan quiénes deben rendir cuentas con Hacienda, y este año hay algunas novedades importantes.

La obligación de presentar la declaración de la renta depende, principalmente, de los ingresos obtenidos durante el año fiscal. Por ejemplo, si has tenido un solo pagador y has ingresado más de 22.000 euros anuales, estás obligado a presentar la declaración. Sin embargo, si has tenido más de un pagador y tus ingresos superan los 15.876 euros anuales, también tendrás que hacer la declaración, siempre que el segundo y restantes pagadores sumen más de 2.500 euros.

¿Quiénes están obligados a presentar la declaración?

Aunque en algunos casos no es un trámite necesario, existen ciertas situaciones en las que sí es obligatorio declarar los ingresos percibidos durante el año fiscal. A partir de este año si estas percibiendo prestaciones por desempleo debes declararlas sin importar la cantidad. Este cambio implica que los beneficiarios del paro deberán revisar su situación fiscal y preparar su declaración para evitar inconvenientes con Hacienda.

También es e caso de los que han obtenido rendimientos del capital mobiliario o ganancias patrimoniales que deberás declarar si el total de estos ingresos supera los 1.600 euros anuales. Esto incluye intereses bancarios, dividendos, beneficios por la venta de acciones o cualquier otro tipo de inversión que genere ingresos.

En el caso de rentas inmobiliarias y subvenciones, estarás obligado a hacer la declaración si has obtenido ingresos por alquileres, rentas imputadas de viviendas no alquiladas, rendimientos de Letras del Tesoro o subvenciones para la compra de una vivienda de protección oficial, siempre que la suma de estos ingresos supere los 1.000 euros anuales.

Por otro lado, los autónomos y profesionales tienen la obligación de presentar la declaración de la renta independientemente de la cantidad de ingresos obtenidos. Respecto a los pensionistas y beneficiarios de prestaciones sociales, aquellos que perciban ingresos inferiores a 22.000 euros anuales de un solo pagador están exentos de presentar la declaración. Sin embargo, si han recibido ingresos de varios pagadores y superan los 15.876 euros anuales, sí estarán obligados a declarar.

Por último, los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o de ayudas similares deberán presentar la declaración de la renta, aunque en muchos casos estén exentos de tributar. Es importante que estos contribuyentes cumplan con esta obligación para evitar problemas administrativos y mantener su derecho a recibir estas ayudas.

Novedades en la Declaración de la Renta 2025

Este año, la Agencia Tributaria ha implementado nuevos controles sobre ingresos obtenidos en plataformas digitales y criptomonedas. Todas las operaciones realizadas a través de plataformas digitales (venta de productos, alquileres, prestación de servicios personales, etc.) deberán incluirse en la declaración del IRPF. Dicho cambia llega porque Hacienda busca asegurarse de que estos ingresos sean correctamente tributados.

Las operaciones con criptomonedas también estarán bajo la lupa. Las personas que hayan comprado, vendido o intercambiado criptoactivos deberán declarar sus movimientos ante la Agencia Tributaria. Además, los bancos están obligados a notificar cualquier movimiento financiero sospechoso. Si has realizado transferencias superiores a 10.000 euros, intercambios de billetes de 500 euros o pagos y cobros superiores a 3.000 euros, la Agencia Tributaria podría requerirte información adicional en tu declaración.