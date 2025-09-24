El consejo de administración de CaixaBank AM nombra presidente a Juan Gandarias y vicepresidenta a Belén Martín

El consejo de administración de CaixaBank AM, la gestora de fondos de inversión y carteras de gestión discrecional del Grupo CaixaBank, ha nombrado como nuevo presidente a Juan Gandarias y como vicepresidenta a Belén Martín.

Gandarias, que también preside CaixaBank Wealth Management Luxembourg, era hasta ahora el vicepresidente de la gestora y sustituye en la presidencia a Pablo Forero, que se ha incorporado al consejo de administración de CaixaBank.

Juan Gandarias ha afirmado que "asumir la presidencia del consejo de administración de CaixaBank AM representa una gran responsabilidad. Iniciamos una nueva etapa en la que trabajaremos para mantener y profundizar en nuestro compromiso con la excelencia, la innovación y el liderazgo en el sector financiero, pilares fundamentales para afrontar los desafíos presentes y futuros del mercado".

Además, el nuevo presidente ha subrayado que "apostamos por una gestión sostenible, anticipándonos a las necesidades de los inversores y consolidando nuestro liderazgo, siempre sobre la base de la diversidad y la creación de valor a largo plazo. Este enfoque nos permite adaptarnos y evolucionar en un entorno financiero en constante transformación".

Por su parte, Belén Martín, directora de CaixaBank Banca Privada y consejera de CaixaBank AM, ocupará la vicepresidencia que hasta ahora ocupaba Gandarias. La directora general de CaixaBank AM, Ana Martín de Santa Olalla, seguirá encabezando la gestión ejecutiva, reforzando el compromiso de la gestora con la excelencia, la innovación y la diversidad en el sector financiero.

El consejo se completa con Eugenio Solla, Laura Comas, Juan Carlos Genestal, Cristina Rembado, Isabel Castelo Branco y Rodrigo Díaz. Con estos nombramientos, se alcanza un equilibrio de género en el consejo de administración de CaixaBank AM, con un 50% de representación femenina y un 50% masculina.

En agosto de 2025, CaixaBank AM superó por primera vez en su historia los 100.000 millones de euros de activos gestionados en fondos de inversión nacionales, la primera gestora en España en alcanzar este hito. La gestora se coloca con una cuota de mercado en fondos de inversión en España superior al 23%.

En gestión discrecional de carteras, también es la gestora líder en España con un patrimonio bajo gestión muy cercano a los 54.000 millones de euros. Actualmente, CaixaBank AM está presente en España, Portugal y Luxemburgo, ofreciendo una diversidad de servicios que dan solución a las necesidades de los inversores.