Consolas y balizas V16, los productos más comprados por los españoles en las rebajas del 11 del 11

Siempre que hay un periodo de rebajas, los productos tecnológicos arrasan en ventas. Antes del Black Friday existe otra fecha que permite a los consumidores ahorras en estas compras que suelen ser bastante cuantiosas en gastos.

El 11 de noviembre (11 del 11) se ha convertido en el día preferido por todos para hacerse con consolas o teléfonos móviles a precios más bajos de los que se encuentran en tienda.

Esta cita se da en las plataformas de venta online, concretamente en Aliexpress, una de las principales propulsoras del evento. Este 2025, ha reportado ingresos de más de 100.000 euros por parte de 50 vendedores españoles que operan en su web.

La plataforma confirma que "cada vez más, los españoles concentran su presupuesto en los descuentos prenavideños". El 56 % prioriza las promociones de noviembre, con el 11.11 ya consolidado como segunda gran fecha de compra, con un 22 % y se coloca tras el Black Friday, que representa el 34 %.

Como no podía ser de otra manera, la mayoría de los consumidores aprovechan las ofertas para comprar productos más costosos y salir ganado con la diferencia. Este años, la estrella ha sido la nueva consola de Nintendo, Switch 2, aunque también ha estado acompañada de la Play Station 5.

Además, muchos clientes aprovechan para renovar sus teléfonos móviles durante estas campañas y algunos modelos de Android muy demandados multiplican el tráfico de las tiendas exponencialmente.

Una de las sorpresas del 11.11 que ha relatado AliExpress ha sido el aumento de la demanda de la baliza V16 geolocalizada, que será obligatoria en 2026.

"Los consumidores españoles se están preparando con antelación y estas luces de emergencia han arrasado en ventas, situándose entre los productos con un mayor impulso durante estos días".

También se realizan búsquedas de productos mucho más cotidianos como puede ser aceite de oliva o incluso pañales para bebés.

Con todo esto, casi la mitad de los compradores españoles encuestados que compran en AliExpress afirma haber ahorrado entre un 26 % y un 50 % en sus compras del 11.11.