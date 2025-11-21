Bruselas abre un expediente a España por no adoptar las nuevas normas financieras aprobadas

La Comisión Europea ha anunciado este viernes la apertura de un expediente a España por no haber incorporado a su legislación nacional las nuevas reglas que les piden sancionar a quienes incumplan la normativa sobre registros consolidados de datos financieros.

Se suman además otros 12 países de la Unión Europea. El Ejecutivo comunitario ha enviado cartas de emplazamiento, además de a las autoridades españolas, a las de Bélgica, Bulgaria, Alemania, Estonia, Grecia, Francia, Italia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal y Rumanía, que ahora tienen dos meses para comunicar a Bruselas qué medidas tomarán para implementar estas medidas.

Estos registros, recordó la Comisión Europea en un comunicado, centralizan datos sobre los precios y volúmenes de instrumentos financieros, como acciones o bonos, que se comercializan en cientos de mercados bursátiles de los Estados miembros en una única plataforma, accesible a todo el mundo.

"Proporcionando información casi en tiempo real sobre las condiciones de precios en todas la UE, los registros consolidados permiten a los usuarios, como inversores o 'brokers', tomar decisiones mejor informadas", señaló el Ejecutivo comunitario.

La Comisión considera que añadir estas medidas a las legislaciones de los 27 Estados miembro es algo "clave" para asegurar que se ponen en marcha con éxito estos registros y para la aplicación del reglamento sobre mercados financieros.

Los Estados, que tenían hasta el pasado 29 de septiembre para completar este trámite, cuentan ahora con una prórroga de dos meses para finalizarlo. Además, deben responder a la Comisión Europea.

Si la entidad no queda satisfecha con el resultado, puede decidir avanzar en expediente de infracción que en última instancia le permite llevar a los Gobiernos ante el Tribunal de Justicia de la UE.