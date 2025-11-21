Las estaciones de metro que cerrarán mañana por el encendido de luces en Madrid

Madrid arrancará oficialmente la temporada navideña con el gran encendido de luces de Navidad, un acto que marca el pistoletazo de salida a las celebraciones que se extenderán hasta la noche del 6 de enero. El Ayuntamiento ha diseñado un amplio operativo de seguridad y movilidad para gestionar la gran afluencia de público, con refuerzos policiales, de emergencias y en el transporte público.

El evento tendrá lugar en la Plaza de Cibeles, al cruce de los distritos Centro, Retiro y Salamanca, y contará con un espectáculo de luces y proyecciones sobre la fachada del Palacio de Cibeles. Para ello, las autoridades cerrarán varias vías cercanas para garantizar la seguridad de los asistentes. Por su parte, el Consorcio Regional de Transportes ha comunicado el cierre y funcionamiento de las estaciones de metro y autobuses EMT en función de las celebraciones.

Así será el encendido de luces de Navidad en Madrid

El encendido de las luces se celebrará a las 19:30 horas del sábado 22 de noviembre en la Plaza de Cibeles, según el Plan de Movilidad del Ayuntamiento. Durante aproximadamente 50 minutos, los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo lumínico y artístico en la fachada del Palacio de Cibeles. El espectáculo principal será un videomapping titulado "La energía de la Navidad", desarrollado por más de 150 técnicos y 25 creativos, que proyectará imágenes 3D.

El encendido contará también con música en directo, y entre los protagonistas está Pablo López, que actuará durante el evento mientras suena su nuevo sencillo "El niño del espacio". Por su parte, Carlos Sainz será el encargado este año de pulsar el botón que activará las luces navideñas de toda la ciudad.

Cierre de estaciones de Metro en Madrid

Para gestionar la asistencia y garantizar la seguridad, algunas estaciones de Metro y Cercanías estarán cerradas temporalmente durante el encendido. Según el plan oficial de movilidad:

Las estaciones de Banco de España y Sevilla no efectuarán parada los trenes de 18:00 a 22:00 y se reforzarán las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 10 y 12

y se reforzarán las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 10 y 12 La estación de Sol se cerrará de forma planificada desde de 19:00 a 22:00 h. Solo se permitirá la correspondencia interior entre las líneas 1, 2 y 3, además de correspondencia con Renfe Cercanías

Aun así, el transporte público se reforzará durante el día. El Consorcio Regional de Transportes incrementará la frecuencia de trenes, duplicando el servicio en algunas líneas para responder al aumento de demanda. En cuanto a los autobuses de la EMT, también habrá desvíos y cambios en varias líneas que operan cerca de Cibeles. Por ejemplo, las líneas 001, 002, 1, 2, 3 y otras más modificarán sus itinerarios entre las 16:00 y las 23:00 por el cierre de viales.