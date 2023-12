El Corte Inglés celebra la llegada de 2024 adelantando las rebajas: hasta un 40% de descuento en grandes marcas

El Corte Inglés da la bienvenida al 2024 con una campaña de descuentos previa a las rebajas de enero que dará un respiro al bolsillo de los españoles que aún tengan compras pendientes para Fin de Año y Reyes. En concreto, la compañía lanzó ayer, 26 de diciembre, la campaña “Feliz 2024”, que ofrece descuentos de hasta el 40% en todas las áreas de venta. Moda, lencería, perfumería, accesorios, electrónica, electrodomésticos, deportes y hogar son algunos de los departamentos donde se aplicarán las rebajas, que estarán activas hasta el 5 de enero.

Pesando en las comidas y cenas familiares aún pendientes, en alimentación habrá un 80% de descuento en la segunda unidad de todos los ahumados refrigerados de La Balinesa. Además, comprando un pack de 24 latas de Coca Cola y un panettone clásico Paluani, los dos productos salen a 22,19 euros, con un ahorro de cuatro euros. También destaca el 25% de descuento en los productos del Club del Gourmet, como ibéricos, salmón, vinos, champagne y más. Por su parte, en la sección de juguetería, el protagonista será T-Rex: Batalla de los Gigantes de Playmobil, que costaba 70 euros y ahora solo 34,99 euros.

Entre las principales ofertas hay que señalar desde un 15% de descuento en toda la marca Dyson. En el área de deportes, destacan una selección de calzado deportivo al 30% de las marcas Adidas, Nike, Under Armour, Le Coq Sportif, New Balance y Salomon, así como otro 30% en textil deportivo en las firmas Nike, Adidas, Under Armour, Puma, The North Face, Columbia, Champion, John Smith, +8000, Ternua y Helly Hansen.

Y en electrónica, saldrá un móvil Samsung Galaxy S23 Ultra de 256 GB que costaba 1.409,90 euros y ahora se queda en solo 960,90 euros, o el Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45 mm, que antes costaba 469,90 y ahora solo 239 euros.

Para los que quieran regalar joyería, destaca una selección de relojes de las marcas Michael Kors, Fossil y Emporio Armani al 40% de descuento. Asimismo, habrá también una selección de pijamas, camisones y batas de DKNY, Massana, Lohe y muchas marcas más con un 30% de descuento. Y para los más pequeños, en moda infantil habrá una selección de sudaderas Kids El Corte Inglés y de vestidos Coconut al 40% de descuento.

En el área de accesorios, hay un 30% de descuento en una selección de bolsos y billeteros de Guess, Abbacino y Liujo. Y moda mujer, en esta campaña participa con ofertas únicas como un 40% de descuento en una selección de abrigos y plumíferos de Woman, Tintoretto y Green Coast. En moda hombre, destaca una cazadora tipo Husky Guateada de Emidio Tucci, que antes costaba 139 euros y ahora sólo 83,40.

Esta Navidad también es momento de equiparse con un buen calzado para el comienzo del año, y por ello el área de zapatería infantil se ha sumado a esta campaña de “Feliz 2024” con descuentos de hasta un 40% en una selección de calzado infantil deportivo de las marcas Pablosky, Conguitos y Skechers, o un 30% en selección de zapatos Kids El Corte Inglés y Coconut.

También habrá en esta campaña diferentes ofertas para el hogar como una batería de cocina de acero inoxidable de 5 piezas Essence de Zwilling al 40%, o un juego de sartenes Efficient Pro de Bra, también al 40%. Destaca el descuento del 40% en una selección de fundas nórdicas, juegos de sábanas, edredones y mantas de El Corte Inglés. Para mascotas, los descuentos alcanzan el 20% a todos los productos.