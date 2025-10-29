El Corte Inglés nombra director general a Santiago Bau tras cesar su consejero delegado apenas un año después de su designación

El Corte Inglés remodela su dirección. Apenas un año y tres meses después de su nombramiento, Gastón Bottazzini ha abandonado su cargo como consejero delegado de El Corte Inglés, según ha informado la compañía, que asegura que la salida del directivo argentino ha sido de "mutuo acuerdo" y tras "un periodo de reflexión por ambas partes".

Tras la salida de Bottazzini, será Santiago Bau el que asuma las riendas del grupo de distribución, aunque no lo hará en calidad de consejero delegado, sino como director general con responsabilidades directas sobre todos los negocios del grupo, además del área corporativa y financiera.

Nacido en Buenos Aires en 1969, Bottazzini había llegado a El Corte Inglés en febrero del año pasado como asesor ejecutivo de la presidenta.

La salida del ejecutivo argentino se produce en pleno lanzamiento del nuevo plan estratégico de la compañía para el quinquenio 2025-2030, anunciado en julio del año pasado coincidiendo con su nombramiento como consejero delegado.

La compañía también ha informado de que, en el marco de la remodelación de la primera línea ejecutiva de la compañía, Rafael Díaz Yeregui, vicesecretario del consejo, ha sido nombrado secretario general de la compañía, con rango de director general y asume las direcciones de asesoría jurídica, sostenibilidad y recursos humanos.

Tanto Bau como Yeregui reportarán a la Comisión de Seguimiento del consejo de administración, presidida por Marta Álvarez, e integrada por Cristina Álvarez y José Ramón de Hoces como vocales.