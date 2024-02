Cortiñas (UPA): «No nos gusta que las protestas agrarias terminen en la sede de un partido»

Montse Cortiñas, vicesecretaria general de UPA, es muy tajante sobre la postura de su organización en cuanto a la tractorada hacia Ferraz. «No sabemos cuál es la intencionalidad política de terminar en la sede de un partido. El interlocutor es el Gobierno, las comunidades autónomas y la Comisión Europea. A nosotros no nos gusta y no participaríamos en algo así ante la sede de ningún partido político. Podemos estar muy enfadados pero sí sabemos cuál es nuestro interlocutor y no desviamos el tiro». Ante la posibilidad de que se produzcan altercados y detenciones, Cortiñas sólo desea que «los que están convocando se responsabilicen para no dejar en una situación complicada a esos agricultores y ganaderos que están participando de buena fe para expresar su descontento».

En cuanto a las protestas oficiales, Cortiñas destaca que han tenido una «importantísima participación». «Creo que los agricultores y ganaderos siguen viendo que la protesta no es un fin, sino un medio para conseguir mejoras. Están respondiendo a nuestra tabla reivindicativa. Nos sentimos reforzados y optimistas para negociar», añade. El pasado viernes 2 de febrero las organizaciones agrarias se reunieron con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y conocieron su voluntad de conseguir soluciones para el campo, aunque estas deben materializarse en «mesas de negociación y avances para simplificar la PAC, lograr que la Ley de la Cadena se cumpla y encontrar herramientas de lucha contra el cambio climático que no nos asfixien burocráticamente». Con el calendario de protestas aún activo, se producirá la reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria, prevista para el 14 de febrero, y el 26 de febrero Planas reclamará medidas ante la Comisión Europea. UPA espera que antes se constituya la mesa de la simplificación de la PAC.