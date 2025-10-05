Cristóbal Amo Martín, economista, da un peculiar consejo: "No te vayas a la cama sin dejar los platos limpios"

Existe un consejo, casi un adagio popular, que resuena con la sabiduría de las abuelas: «no te vayas a la cama sin dejar los platos limpios». Lo que podría parecer una simple recomendación de orden doméstico es, para el economista Cristóbal Amo Martín, mucho más que eso. Se trata de un principio de salud financiera, una máxima que conecta directamente la pulcritud de nuestro fregadero con el estado de nuestra cuenta corriente, una tesis a primera vista sorprendente.

En este sentido, Amo Martín defiende en su cuenta de Instagram que la cocina no es una estancia cualquiera, sino el corazón de la bonanza familiar. Su teoría postula que la riqueza y las oportunidades fluyen hacia entornos limpios y ordenados, mientras que el desorden y la suciedad actúan como un freno para la prosperidad. Dejar los platos acumulados, por tanto, trasciende la mera cuestión de higiene para convertirse en un reflejo de nuestro bienestar general.

Asimismo, esta perspectiva se apoya en una base psicológica sólida. Un espacio caótico suele ser el espejo de una mente en un estado similar de confusión. Por el contrario, un hogar en orden no solo es más agradable, sino que tiene efectos notables en el ánimo, propiciando una notable mejora del bienestar emocional, la concentración y la productividad en las tareas cotidianas.

Más allá de la simple higiene doméstica

De hecho, el economista va un paso más allá al adentrarse en el terreno de las energías. Sostiene que el desorden genera «energías negativas» que obstaculizan la llegada de la abundancia, llegando a calificar un fregadero sucio como un verdadero imán para la pobreza, la ruina y la miseria. La prosperidad, según su visión, es atraída por «energías puras» que solo pueden existir en un entorno cuidado.

En definitiva, la propuesta de Amo Martín invita a una reflexión profunda sobre cómo nuestro entorno inmediato moldea nuestra realidad interior y, por extensión, nuestro futuro económico. Poner en orden los armarios o mantener la cocina impecable deja de ser una simple tarea doméstica para transformarse en una herramienta para la claridad mental, un ejercicio de disciplina externa con consecuencias internas que, según su análisis, puede abrir las puertas a una mayor prosperidad.