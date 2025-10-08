CSIF gana las elecciones en Tragsa, salpicada por el "caso Koldo"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha ganado las elecciones sindicales en la sede de Tragsa en Madrid, logrando el respaldo de más del 50% de la plantilla,

que reconoce el trabajo de nuestros delegados en favor de la transparencia y la profesionalidad ante los supuestos casos de corrupción que han salpicado la credibilidad y los mecanismos de control de las empresas públicas, como el "caso Koldo".

CSIF ha defendido la transparencia, el rendimiento de cuentas y ha puesto en todo momento en valor la profesionalidad de los más de 14.000 empleados de Tragsa.

Esto se ha demostrado en las elecciones sindicales de la sede de Madrid donde CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha logrado ocho delegados, que refuerzan

nuestro objetivo de cara a los próximos cuatro años en la defensa de la plantilla.

Tragsa es una empresa pública y medio propio de la administración que presta sus servicios en el ámbito medioambiental, en el desarrollo rural, así como en las urgencias, emergencias y de

apoyo a la cooperación internacional.

En un comunicado, CSIF juzga urgente negociar un nuevo Convenio que no sólo permita desbloquear la carrera profesional, sino también la implantación de las 35 horas semanales, lograr un nuevo acuerdo salarial, reforzar los derechos sociales y mejorar las condiciones de jubilación ligadas al contrato relevo, que es un paso imprescindible para rejuvenecer la empresa.

"Estamos casi a mediados de octubre y los trabajadores/as de Tragsa, como empleados públicos, continúan con los sueldos congelados. No han tenido subida salarial en 2025 y con la subida del IPC ya llevan perdido más de un 3% de poder adquisitivo en lo que va de año por la subida de los precios", ha insistido CSIF.