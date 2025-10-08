El BOE publica las nuevas convocatorias de oposiciones: en algunas solo piden la ESO

El sector público constituye uno de los pilares fundamentales del funcionamiento del Estado. En este caso, son los funcionarios públicos los encargados de gestionar la Administración pública tras superar un proceso de selección.

Y es que ser funcionario del estado implica una serie de beneficios que no se pueden comparar con otros trabajos, por lo que se trata de un puesto muy demandado. Por ello, todas aquellas personas interesadas en acceder a la Administración pública podrán hacerlo próximamente.

Tal y como ha informado el Boletín Oficial del Estado, el estado ha abierto nuevas convocatorias de oposiciones con plazas a nivel estatal, autonómico, provincial y local. Además, una de las grandes ventajas es que es posible acceder a algunas de ellas sin tener estudios superiores, es decir, bastaría con tener la ESO, e incluso hay alguna donde con el certificado de escolaridad es suficiente.

¿Qué nuevas convocatorias ha publicado el BOE?

A través del buscador de la Administración del Gobierno de España, los ciudadanos pueden encontrar todas las ofertas publicadas por el BOE. Para ello, tan solo es necesario filtrar los resultados por ámbito geográfico, plazas y plazo de inscripción e inscribirse a la que se desee.

En este caso, las convocatorias publicadas en octubre de 2025 son las siguientes:

111 plazas para pinches de cocina convocadas por el Servicio Gallego de Salud (SERGAS).

92 plazas para entrar en la administración como M1 (Mantenimiento General).

48 plazas de administrativos en Murcia.

47 plazas de educadores infantiles en Valencia.

Pinche en el SERGAS

El Servicio Gallego de Salud ha convocado 111 plazas para pinches que se resolverán mediante oposición-concurso. Para acceder a esta posición, basta con tener el certificado de escolaridad o equivalente. En su caso, el plazo para apuntarse termina el 14 de noviembre.

Mantenimiento General (M1)

El Ministerio del Interior ha convocado 92 plazas para entrar en la administración como Mantenimiento General, siendo personal laboral fijo. Para presentarse, es necesario tener alguno de los siguientes títulos:

Técnico Superior en Proyectos de Edificación

Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción

Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos

Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados

Técnico Superior en Construcciones Metálicas

Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento

Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos

Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.

La convocatoria está abierta hasta el 31 de octubre.

Administrativo en Murcia

La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital de la Región de Murcia tiene publicadas 48 plazas para entrar en el Cuerpo Administrativo de la Administración Pública Regional. Se requiere de Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente, y el plazo para presentarse es hasta el 28 de octubre.

Educadores infantiles en Valencia

El Ayuntamiento de Valencia ha publicado 47 plazas de educador infantil. Para acceder a las mismas se debe tener el título de Formación Profesional de Técnico/a de Educación Infantil y el plazo de inscripción finaliza el 31 de octubre.

Bolsas de empleo público

Además de las citadas plazas, el ciudadano puede acceder a las bolsas de empleo. Estas son: