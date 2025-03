Cuándo empieza la campaña de la renta en 2025: el calendario oficial de la Agencia Tributaria

Ya lo decía aquella popular campaña publicitaria que se estrenó en 1978 para dar a conocer la recién estrenada declaración del IRPF que "Hacienda somos todos" o, al menos, la mayoría de los españoles que tendrán la obligación de presentar la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio de 2024.

Ahora bien, para sorpresa de muchos, el Ministerio de Trabajo, liderado a día de hoy por Yolanda Díaz, libra a los parados de tener que presentar la Renta, al menos este año. Y es que el Servicio Público de Empleo Estatal no exigirá, al menos este año, la presentación del IRPF correspondiente al último ejercicio a los perceptores del paro.

No ocurrirá lo mismo con los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional en la próxima campaña de la Renta, correspondiente al ejercicio de 2025. Hacienda obligará a tributar por primera vez el SMI tras negarse a adaptar el IRPF a la subida de 2025.

¿Cuándo se puede hacer la declaración de la Renta en 2025?

Según establece el BOE, el plazo de presentación del borrador de declaración y de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cualquiera que sea su resultado, será el comprendido entre los días 2 de abril y 30 de junio de 2025, ambos inclusive.

¿Cuándo comienza y acaba la campaña de la renta correspondiente al ejercicio de 2024? Ministerio de Hacienda

Quién tiene la obligación de declarar en el IRPF

Asimismo, cabe recordar que en la campaña de la Renta de 2024 estarán obligados a presentar declaración los contribuyentes que hayan obtenido rentas del trabajo superiores a 22.000 euros de un pagador o de 15.876 euros de dos o más pagadores - igualándose al Salario Mínimo Interprofesional- , así como aquellos que hayan estado dados de alta como autónomos o que hayan percibido prestación de desempleo, entre otros supuestos.

En la contraparte quedan excluidos de esta obligación los que no superen los 15.876 euros al año, con más de un pagador y no sigan la norma anterior. Con más de tres pagadores sí que se tendrá que realizar la declaración. Por otro lado, las pensiones compensatorias proporcionadas por un familiar o un tutor legal no se contemplan en el desarrollo del IRPF, por lo que, estos sujetos también quedan excluidos de la declaración.

Por otra parte, y como novedad, los contribuyentes podrán pagar su declaración de la Renta en la campaña de 2024-2025 a través de la aplicación móvil de pagos instantáneos Bizum o a través de tarjeta.

Los tramos para la declaración del IRPF 2024

Desde 0 hasta 12.450 euros: retención del 19%

retención del 19% Desde 12.450 hasta 20.199 euros: retención del 24%

retención del 24% Desde 20.200 hasta 35.199 euros: retención del 30%

retención del 30% Desde 35.200 hasta 59.999 euros: retención del 37%

retención del 37% Desde 60.000 hasta 299.999 euros: retención del 45%

retención del 45% Más de 300.000 euros: retención del 47%

¿A pagar o a devolver? Ya se puede acceder al simulador de la Renta

La AEAT ha puesto a disposición de los contribuidores un simulador en el que se puede llegar a revelarla cantidad que percibirán o pagarán. En primera instancia hay que acudir a la página habilitada para ello y presionar el apartado de "nueva declaración".

Este mecanismo se conoce como Renta Web Open, y tiene el objeto de velar por la comodidad de los trabajadores que tengan que llevar a cabo este trámite. Es así como las facilidades que permite son aparentes en el recorrido entero de la simulación. No es necesario el registro con documentos oficiales ni ninguna otra forma de identificación.

El sistema funciona por diferentes apartados que han de ser rellenados con los datos reales de cada caso. Es importante no equivocarse al transcribir esta información pues un pequeño fallo puede propiciar el desperdicio total de lo introducido con anterioridad.

Al fin y al cabo se concibe como una calculadora, por lo que, si un número es erróneo, todo el resultado está mal. Al mismo tiempo, cuenta con descripciones en cada espacio para aclarar los documentos que se requieren. Finalmente permite la generación de un PDF con la "Vista previa" de la declaración, pero este documento no es aplicable a la hora de la verdad, solo como ejemplo.

Calendario fiscal oficial publicado por la Agencia Tributaria

La Sede Electrónica de la Agencia Tributaria recuerda a través de su página web las fechas para confeccionar su declaración de Renta y Patrimonio correspondientes al ejercicio de 2024: