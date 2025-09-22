¿Cuánto pagarías por pasar el control del aeropuerto más rápido? Así funciona el "fast track" en el aeropuerto de Bruselas

"El viajar es un placer", como bien dice una conocida canción infantil. Esta experiencia abre la puerta a nuevas culturas, personas y oportunidades y, cómo no, en muchos casos, supone desconexión y descanso. Muchos optan por el avión, puesto que al ser el medio de transporte más rápido, este gigante alado les permite llegar a su destino en apenas unas horas. Sin embargo, aunque las ventajas de volar son innumerables, hacerlo también acarrea ciertos inconvenientes.

Uno de los principales problemas es el tiempo. Aquellos que elijan ir en avión saben que tienen que llegar al aeropuerto con tiempo suficiente para evitar imprevistos. Por su parte, el gestor aeroportuario español Aena recomienda estar en el aeropuerto 90 minutos antes de la salida del vuelo en caso de que sea nacional y para vuelos internacionales llegar con dos o tres horas de antelación.

La facturación de maletas, el check-in o el control de seguridad pueden explicar esa recomendación. Este tiempo es más que necesario, sobre todo si existen retrasos en los controles de más de una hora, como los vividos la última semana en el aeropuerto de Madrid-Barajas debido a la huelga del personal de seguridad.

Muchos sueñan, por tanto, con pasar este control de seguridad en un abrir y cerrar de ojos; y este sueño puede hacerse realidad. El aeropuerto de Bruselas ha lanzado un billete llamado "Fast Lane" que permite a los pasajeros saltarse la cola habitual del control de seguridad y pasarlo "más rápidamente".

"Para utilizar este servicio necesita una tarjeta de embarque válida, así como su pase Fast Lane digital o impreso", explica el aeropuerto de Bruselas.

Este pase se puede comprar desde 30 días antes del vuelo y hasta el mismo día en el que se viaja en la propia tienda en línea del aeropuerto como a través de proveedores externos. El billete "Fast Lane" se puede adquirir por 12,50 euros.

Para hacer uso de este pase, simplemente se debe presentar un código QR personal y único en la entrada de Fast Lane, que se recibe tras realizar la compra. Esta entrada está ubicada a la derecha del control de seguridad. Una vez escaneado, este se canjeará y el crédito de ese servicio se descontará automáticamente de sus créditos totales disponibles.

No obstante, desde el aeropuerto de Bruselas explican que aunque este pase puede ayudar al pasajero ahorrarse tiempo al pasar por seguridad, no pueden garantizar que no perderá su vuelo. Por ello, aconsejan "llegar al aeropuerto con tiempo suficiente para afrontar cualquier imprevisto, incluso con la ventaja de un paso por seguridad más rápido".