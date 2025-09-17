Más problemas para Barajas: trabajadores del aeropuerto amenazan con movilizaciones sin descartar la huelga

Superado -aparentemente- el caos generado por la huelga convocada por algunos trabajadores de la empresa de seguridad Trablisa, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas pueden encontrarse casi de manera inmediata con nuevos paros que dificulten su operativa. El sindicato SICA, con representación en el comité de empresa del principal aeropuerto español, ha anunciado que los trabajadores estudian convocar movilizaciones y no descartan una huelga ante la falta de personal y la forma en que la empresa está gestionando la cobertura de turnos.

Según denuncia esta organización, en la plantilla de Técnicos de Programación y Operaciones (TPO) se produjeron en agosto cerca de 200 descubiertos, a pesar de haberse asignado 96 coberturas obligatorias, muchas de ellas con un margen inferior a cuatro días. En la actualidad, alrededor del 15% de estos puestos están sin cubrir debido a jubilaciones, traslados o bajas médicas, según asegura SICA.

El sindicato denuncia también que se están asignando turnos con escaso preaviso, incluso durante periodos de vacaciones o reducciones de jornada, lo que estaría dificultando la conciliación laboral y generando tensiones en la plantilla de estos profesionales, encargados de autorizar operaciones, incluyendo la cancelación, modificación e introducción de vuelos y programaciones.

Según aseguran desde esta organización sindical, "esta forma de proceder no se limita solo a la plantilla de TPO; otras plantillas a turnos como la de Técnicos de Procesos H24, encargados entre otras cosas de la gestión de necesidades de atención médica comunicadas por los pasajeros en cualquiera de las terminales, empiezan a recibir también las asignaciones de coberturas con este preaviso mínimo, a pesar de disponer también de un grupo de trabajadores voluntarios para su asignación".

SICA ha afirmado que, junto a otros sindicatos, han denunciado estos hechos ante Inspección de Trabajo y que Aena ha sido sancionada con una multa de 1.250 euros, que consideran poco significativos frente a los abultados beneficios que logró en 2024.

Un problema que crecerá

El sindicato advierte de que en las reuniones con la dirección han propuesto soluciones que no han sido tenidas en consideración pese a que, a su juicio, los problemas que denuncian irán a más en los próximos años. "La plantilla de Aena presenta una edad media tal que se considera que en cinco años al menos un tercio de esta habrá accedido a la jubilación, y no se observan indicios de cobertura de dichas plazas, lo cual permite suponer más descubiertos y más coberturas dolosas", alertan.

El anuncio de SICA se produce apenas tres días después de que las protestas de un grupo de trabajadores de Trablisa hayan provocado durante tres jornadas consecutivas congestiones en los controles de seguridad del aeropuerto madrileño. El domingo, miles de viajeros tuvieron que esperar hasta una hora y media para pasar estos filtros, lo que ha provocado que miles de ellos hayan perdido sus vuelos en los tres días.