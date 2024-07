Cuenta atrás para que la UE apruebe los aranceles a los vehículos eléctricos chinos: tiene hasta el 4 de julio para anunciar su decisión

La Comisión Europea (CE) anunciará el próximo día 4 a más tardar la imposición de aranceles provisionales a las importaciones de vehículos eléctricos procedentes de China, tras haber llevado a cabo una investigación preliminar antidumping, iniciada en octubre, en la que concluyó que gozan de una ventaja "desleal" al estar ilegalmente subvencionados, lo que les permite ofrecer precios "artificialmente bajos", perjudicando a los fabricantes europeos.

El pasado 12 de junio, Bruselas comunicó su intención de imponer aranceles adicionales de hasta el 38,1% a la importación de vehículos eléctricos desde el gigante asiático. La subida, provisional, se aplicaría sobre el arancel vigente del 10%, llegando a rozar en los peores casos el 50% en total.

En concreto, la Comisión Europea aplicará sobre el actual arancel de 10% otros adicionales que variarán en función del fabricante y de su colaboración en la investigación. Así, serán del 17,4% (27,4%) para BYD, del 20% (30%) para Geely y del 38,1% (48,1%) para SAIC. Otros fabricantes que han cooperado con los servicios comunitarios durante la investigación afrontarán un arancel adicional del 21% (31% en total), mientras que el resto que no han colaborado estarán sometidos al porcentaje más alto de 38,1%, lo que sumado al 10% inicial supondrá un arancel de casi el 50% del valor del coche.

Uno de los vicepresidentes comunitarios, Margaritis Schinas, precisó que el Ejecutivo comunitario trasladó sus conclusiones a las autoridades chinas y pidió una "solución compatible" con la Organización Mundial del Comercio (OMC) y que, de no resolver la situación de manera "eficaz" en los próximos días, los aranceles empezarían a aplicarse de forma provisional a partir del 4 de julio, en la forma que decidan las aduanas de cada Estado miembro. Bruselas aseguró que seguiría negociando mientras tanto con las autoridades chinas un acuerdo y si Pekín no ofrecía un remedio los aranceles podrían ser definitivos a partir del 2 noviembre. No obstante, la medida requiere también el visto bueno de los países de la UE.

Según señaló la CE, los vehículos chinos tienen una penetración del 8% en el mercado comunitario -que podría duplicarse hasta el 15% en 2025 de continuar al mismo ritmo- y cuestan un 20% más barato que los europeos.

China ha pedido a la UE que dé marcha atrás en sus planes de imponer estos nuevos aranceles y ha dejado claro que Europa necesita los vehículos chinos para cumplir sus metas medioambientales. Según el servicio de estudios del estatal Banco de Comunicaciones, el impacto de los aranceles europeos será "controlable" y no detendrá la internacionalización de los fabricantes chinos.

En todo caso, China ha contraatacado con la apertura el 17 de junio de una investigación antidumping (competencia desleal) a ciertas importaciones de carne de cerdo y derivados procedentes de la UE. Algunos analistas ya habían indicado que Pekín buscaría que sus represalias por los aranceles se centrasen en los países que han apoyado los aranceles, entre los que se encuentra España.