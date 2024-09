Eddie Wilson, consejero delegado de Ryanair: "No podemos seguir adelante con el plan a siete años para invertir 5.000 millones en España"

Eddie Wilson, consejero delegado de Ryanair, no es hombre de muchas sutilezas. No suele esconderse detrás de alambicados y diplomáticos discursos trufados de tecnicismos para decir lo que quiere decir. Lo dice y punto. Y al hablar de los planes de futuro de la compañía en España vuelve a hacerlo. Cuando se le pregunta por el futuro del ambicioso plan de crecimiento a siete año que presentaron a principios de año al Gobierno y que prevé una inversión cerca a los 5.000 millones de euros es tajante: "Lamentablemente, no podemos llevarlo a cabo porque el Gobierno ha dicho que iba a congelar las tarifas y no ha sido así", responde Wilson en un encuentro con LA RAZÓN.

Ryanair, y Wilson vuelve a repetirlo, se siente de algún modo engañada por la subida de tarifas aeroportuarias aprobada por Aena para este año y el que viene -y que ha sido recurrida por la compañía ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)- después de la decisión del Ejecutivo de congelarlas en 2021. "No pensamos ahora en poner aviones extra en España porque comercialmente no tiene sentido por las tarifas", añade el consejero delegado de la aerolínea.

En opinión de Wilson, la política que está adoptando Aena al respecto de lo que cobra a las aerolíneas por utilizar sus instalaciones es errónea. Y los datos, según dice, así lo demuestran. "Está comprobado que los aeropuertos regionales no están atrayendo turistas porque los precios [de las tarifas] no son los adecuados. Y nosotros ponemos la capacidad en otros lugares en los que sí que responde el turista", asegura. "Al final, los costes fijos son más o menos los mismos en todos los países. La diferencia está en las tarifas y las tasas. Eso es lo que hará que un aeropuerto sea más competitivo que otro y lo que hará que una compañía decida poner sus recursos o sus bases en uno u otro", detalla.

Pese a la intención de congelar sus planes en España, en la compañía irlandesa no se muestran preocupados por la posible pérdida de presencia en el país. Wilson explica a este respecto que nadie tiene aviones para ocupar ese espacio y que Ryanair es "la única aerolínea que va a ganar capacidad, cincuenta nuevos aviones adicionales para el próximo verano". "Boeing y Airbus no tienen más capacidad para suministrar aviones. Cualquier compañía que quiera crecer ahora mismo no tiene capacidad para comprar aviones", añade Wilson.

"Si hay que bajar el ticket medio para llenar los aviones, lo haremos"

El número dos de la aerolínea irlandesa está convencido de que su modelo es el más adecuado para que los aeropuertos regionales españoles crezcan. Pero para ello, reitera, necesitan un entorno tarifario adecuado. Si no, asegura, "los aviones irán donde tenga sentido comercialmente ponerlos". A este respecto, Wilson pone el ejemplo de Marruecos. "Hemos llegado a acuerdos con el Gobierno marroquí para doblar los aviones que tenemos allí -15- de aquí al Mundial de Fútbol de 2030. Ellos han entendido que, para crecer, necesitan poner incentivos para que las compañías vengan", explica.

Aunque las cosas anden algo revueltas para Ryanair en España, la aerolínea, líder por número de pasajeros en Europa, continúa manteniendo como objetivo alcanzar los 300 millones de pasajeros en el año 2034. Y la compañía no dudará en bajar los precios si la situación lo demanda. Su modelo de negocio se basa en llenar aviones, en tener un factor de ocupación muy alto [ahora mismo es del 96%]. "Si hay que bajar el ticket medio para llenarlos, lo haremos. Si hay que ajustar un poco el precio respecto a la demanda para llenar los aviones, se ajustará", afirma Wilson después de que la compañía ya tuviera que recortarlas entre abril y junio para estimular una demanda más débil de lo esperado.