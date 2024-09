La oferta de Ryanair crecerá en España muy por debajo de la media del resto de sus mercados este invierno por la subida de tarifas aéreas

Ryanair echa el freno en España. La aerolínea de bajo coste irlandesa, líder por pasajeros transportados, prevé crecer este invierno en el país por debajo de la media que lo hará en el resto de sus mercados europeos. Según ha explicado hoy el consejero delegado de la compañía, Eddie Wilson, su previsión es ofertar un 6% más de asientos en la próxima campaña de invierno, frente al 9% que incrementarán de media su disponibilidad de plazas en el resto de Europa. Un porcentaje que no sólo está por debajo de la media del resto del continente sino que también supone la mitad del crecimiento de 2023.

El motivo que va a llevar a Ryanair ha levantar el pie del acelerador no es otro que la subida de tarifas aéreas del 0,5% anunciada por el gestor aeroportuario, Aena, para el próximo ejercicio y la del 4,1% que han soportado ya en 2024 y que ha tenido un impacto de 50 millones de euros en sus cuentas -en total, la aerolínea va a pagar 600 millones por estos peajes-. La compañía, que ha denunciado el incremento ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha vuelto a incidir hoy, durante la presentación de sus dos nuevas rutas desde Madrid -Verona y Kaunas-, en que el crecimiento de los aeropuertos españoles, especialmente los regionales, se ve comprometido por estas subidas.

La compañía, según ha dicho su "country manager" para España y Portugal, Elena Cabrera, no entiende el empeño de Aena de recortar estos peajes que pagan los aerolíneas por utilizar los aeropuertos en el caso de los de Madrid y Barcelona y no hacerlo también en los aeropuertos más pequeños. "Ryanair debería estar creciendo mucho más en los aeropuertos regionales españoles, esos que realmente necesitan la conectividad para recibir un impulso para su crecimiento. Pero los excesivos cargos de Aena limitan ese crecimiento", ha asegurado Wilson.

Inversiones equivocadas

El consejero delegado de la "low cost" irlandesa ha calificado de errónea la política de Aena de invertir en sus aeropuertos de Reino Unido, Caribe o América y no hacerlo en los regionales, que, según ha dicho, ahora mismo están infrautilizados. "Es inexplicable que Aena no rebaje las tarifas para llenar los inutilizados aeropuertos regionales y apueste por invertir en los del extranjero", ha añadido Wilson. "Tenemos los aeropuertos, tenemos los aviones, solo hay que hacerlo competitivo", ha aseverado el directivo, quien ha recalcado que no hay que construir "nada nuevo", solo "cambiar la mentalidad y dejar que los aeropuertos tengan tráfico".

A principios de este año, Ryanair presentó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Transportes, Óscar Puente; un plan de crecimiento que preveía un crecimiento del 40% del tráfico de pasajeros, sobre todo en aeropuertos regionales, transportando a más de 77 millones de pasajeros en los próximos 10 años. Sin embargo, ahora considera que estos planes se ven muy afectados por el aumento de los costes. Pero si Aena "introdujera un plan de descuentos", podría valorar el aumento de la capacidad en aeropuertos como los de Granada, Zaragoza, Valladolid, Jerez o Reus, ha asegurado Wilson.