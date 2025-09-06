Una empresa naval emiratí llevará las frutas y verduras marroquíes a Reino Unido

El servicio marítimo "Atlas" conectará Agadir y Casablanca con las terminales de DP World en London Gateway y Antwerp Gateway. El objetivo es facilitar el transporte de frutas y hortalizas con plazos de entrega más cortos, costes optimizados y una mejor calidad del producto.

En un comunicado de prensa, el gigante portuario de Dubai, DP World, anunció el lanzamiento de un servicio marítimo que unirá Marruecos con el Reino Unido y el norte de Europa, destinado a reducir los tiempos de exportación de frutas y verduras en casi dos días.

El nuevo servicio Atlas conectará los principales centros de Agadir y Casablanca en Marruecos con los puertos y terminales London Gateway y Antwerp Gateway de DP World, con dos buques dedicados a partir de noviembre de 2025. También transportará productos de alta calidad a Amberes para su distribución en Europa.

Al transferir hasta 150.000 toneladas de productos frescos de la carretera al mar cada año, esta línea ofrece una solución logística sostenible a gran escala, reduciendo las emisiones hasta en 250 kg de CO₂/tonelada-km, una reducción del 70% en comparación con el transporte por carretera tradicional, según el comunicado.

A diferencia del transporte por carretera a una distancia de más de 3.000 km, este nuevo servicio marítimo evita atascos, actos vandálicos y retrasos en las fronteras, al tiempo que garantiza un transporte más fluido de productos delicados como tomates y arándanos, especialmente sensibles a los impactos en la carretera.

Esta conexión marítima, operada por los buques frigoríficos y contenedores (“reefers”) de Unifeeder, filial de DP World, constituye también una alternativa sostenible a la congestión que se observa en las travesías marítimas entre Tánger y Algeciras o entre Calais y Dover para las mercancías con destino al Reino Unido. DP World lanzará oficialmente este nuevo servicio marítimo en un evento en Agadir el 18 de septiembre.