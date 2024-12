¿Una escapada en Navidad? Así es cómo podrá conseguir vuelos baratos

La familia supone para muchos un pilar fundamental, sobre todo durante esta época del año. Y es que la mayoría no concibe pasar Nochebuena o Año Nuevo sin estar rodeados de sus seres queridos entorno a la mesa o la noche de los Reyes Magos sin abrir los regalos acompañados de sus padres, madres, hermanos, abuelos, etc. Por tanto, no es de extrañar que muchos vuelvan a casa por Navidad, lo que dispara los desplazamientos de los españoles, y, por consiguiente, los precios de los vuelos, trenes y hasta autobuses.

No obstante, reunirse con la familia no es lo que todos ansían en estas fiestas, y es que hay personas que prefieren aprovechar estos días libres para hacer una escapada de última hora y desconectar de la rutina del día a día. Muchos optan por coger un vuelo para disfrutar al máximo esos días de desconexión, sin embargo, al no comprar los billetes con antelación, lo más normal es que su precio se dispare significativamente. Entonces, ¿cómo se pueden conseguir vuelos baratos a pocos días del viaje? Desde el portal de reclamaciones reclamador.es aseguran que es necesaria la flexibilidad.

Flexibilidad en destino

"Si no tienes obligación de acudir a un destino concreto, puedes encontrar vuelos baratos a determinados lugares. No te cierres a una ciudad o un aeropuerto", explican. En el caso de que se quiera viajar a Londres, se debe saber que esta ciudad tiene seis aeropuertos y que el precio variará entre ellos, por lo que se podrá escoger el que sea más económico.

Además, si no se tiene un destino concreto en mente se podrán usar los buscadores de vuelos para encontrar los viajes más económicos desde el aeropuerto de origen que se escoja. El portal de reclamaciones señala que "puede que un viaje a París en Navidad sea más caro que si decides viajar a Nantes, otra ciudad del país vecino".

Flexibilidad en horarios

La hora de salida del vuelo también influye en el precio final del viaje. En el caso de que a una persona no le importe madrugar o trasnochar, se pueden conseguir vuelos baratos. Por tanto, es importante, siempre que se pueda, ser flexible en la hora o el día de salida para ahorrar en la escapada que se realice durante estas fechas.

Flexibilidad en la aerolínea

No descartar ninguna compañía aérea para volar también es un factor determinante, ya que la diferencia de precio puede ser significativa entre una y otra. "A la hora de elegir aerolínea, ten también en cuenta el equipaje que permite cada una y si hay suplemento por llevar una maleta de mano en cabina o cuánto te costaría en cada una de ellas facturar tu equipaje", aseguran. Y es que aunque una compañía parezca más económica, al sumar la maleta, el asiento, etc.; el precio se puede disparar, por lo que puede compensar más volar con otra aerolínea.

Flexibilidad en buscadores y páginas

En la actualidad existen numerosos comparadores de vuelos, por tanto, estos deben utilizarse cuando se encuentre una oferta que parece interesante para compararlo con otros y encontrar el mejor precio. También se deberá acudir a la página de la aerolínea y comprobar el precio de los vuelos.