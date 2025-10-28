Duro Felguera se dispara en bolsa tras salir del preconcurso

Duro Felguera ha presentado su plan de reestructuración al Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón (Asturias), responsable de su proceso concursal, para su homologación, con un respaldo «muy amplio» de los acreedores y saliendo así del preconcurso que la compañía había solicitado el pasado 11 de diciembre y prorrogado en varias ocasiones, según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

«Hoy damos un paso decisivo al presentar el plan de reestructuración al juzgado para su homologación, con un respaldo muy amplio de los acreedores», confirmaron en fuentes de la compañía a Europa Press.

La salida de esta situación ha llevado hoy a la compañía a dispararse un 12,3% en bolsa.

Las sociedades presentaron ante la justicia asturiana la solicitud de homologación judicial del plan de reestructuración, formalizado en escritura pública el 21 de octubre de 2025, una vez aprobado debidamente por los acreedores, según el certificado de mayorías expedido en fecha 27 de octubre de 2025 por el experto en la reestructuración, Lexaudit Concursal.

Con el plan aprobado por las distintas clases y ya presentado para su homologación judicial, la compañía ha comentado que afronta ahora la etapa de revisión en sede judicial, con «pleno respeto» a los plazos del juzgado y con «perspectivas positivas» para una ejecución ordenada del plan.

El objetivo de la empresa es consolidarse como una compañía más ágil y competitiva en los próximos años.

Duro Felguera ha convocado una junta general extraordinaria de accionistas para el próximo 14 de noviembre, cuyo orden del día se centrará exclusivamente en someter a votación el plan.