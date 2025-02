La España que no llega a fin de mes: uno de cada cuatro hogares, en riesgo de pobreza mientras la infancia sufre la peor tasa en una década

Llegar a fin de mes se ha convertido en juego de equilibrio al borde del precipicio para buena parte de los hogares españoles. Una de cada cuatro familias (25,8%) está en riesgo de pobreza o exclusión social, la menor tasa de la última década y 0,7 puntos inferior a la de 2023, pero una cifra todavía preocupante teniendo en cuenta que se registra en una de las cuatro mayores economías de la Unión Europea. Esta es la España real, donde hábitos que deberían ser la norma, como pagar las facturas a tiempo, poder afrontar gastos imprevistos o comer carne o pescado con cierta frecuencia, se han convertido en la excepción para miles de hogares marcados por el sello de la precariedad.

Los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que recogen la tasa Arope correspondiente a 2024 -proporción de población en riesgo de pobreza o exclusión social- revelan, además, que la pobreza castiga con mayor dureza a los niños y adolescentes: el 34,7% de los menores de 16 años están en riesgo de pobreza o exclusión social, por encima del 34,3% registrado en 2023. Son el grupo de edad que experimenta un mayor repunte respecto a un año antes y registra la tasa más alta de los últimos 10 años. Asimismo, los datos del INE recogen que también aumenta la pobreza severa infantil, del 13,7% de 2023 al 14,1% (alrededor de un millón de menores).

La tasa Arope es una suma de tres componentes y el porcentaje del 25,8% corresponde a los ciudadanos que cumplían alguno de los tres. Estos son: el riesgo de pobreza, que en tasa general bajó por primera vez del 20%, hasta el 19,7% (0,5 puntos menos que en 2023); la carencia material y social severa, que mide la capacidad de afrontar ciertos gastos básicos como comer carne o pescado cada dos días, hacer frente a imprevistos, mantener la vivienda a una temperatura adecuada o pagar las facturas a tiempo y que cayó 0,7 puntos hasta el 8,3%, aunque no a mínimos; y el porcentaje de población con baja intensidad en el empleo, que retrocedió hasta el 8%, 0,4 puntos menos que en 2023 y sí en mínimos de los últimos 10 años. Además, el año pasado,1,3% de los hogares cumplía los tres criterios, sufría riesgo de pobreza, carencia material y social severa y baja intensidad en el empleo en su hogar.

La incidencia de la pobreza es mayor en las regiones del sur de España. La situación más crítica se da en Melilla y Ceuta donde casi la mitad de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social, el 44,5% y 42,2%, respectivamente. Le siguen Andalucía (35,6%), Castilla-La Mancha (34,2%) y Región de Murcia (32,4%). En el lado contrario, las comunidades autónomas donde sus ciudadanos sufren en menor medida la lacra de la pobreza son País Vasco (14,8%), Baleares (16,2%) y Navarra (18,3%).

Índice de pobreza Tania Nieto LA RAZÓN

La precariedad laboral es responsable de buena parte de estos datos. En 2024, la renta neta media por persona alcanzó los 14.807 euros (1.233 euros al mes en 12 pagas), un 5,1% más que en 2023 y el dato más alto registrado (desde 2008). En el mismo periodo un piso medio de alquiler, de unos 80 metros cuadrados, superó los 1.000 euros al mes y una vivienda en propiedad rozó los 200.000 euros de media. En este contexto, solo el 73,6% de las familias residían en viviendas de las que eran propietarias. Esta tasa, aunque puede parecer elevada, es la más baja de la serie, que comenzó en 2004. Por su parte, el 20,4% de las familias de España vivían de alquiler en 2024, el máximo en la serie. Según el INE, un 17% de los hogares estaban alquilados a precios de mercado y un 3,4% a precios inferiores al de mercado. Si nos centramos en la franja de edad considerada joven, de los 16 a los 29 años, la tasa de propietarios de vivienda se sitúa en el 27%, frente al 34,2% de 2014 y al 47,7% de 2004 . Es decir, mientras que en 2004 la mitad de los jóvenes eran propietarios de una vivienda, ahora menos de un tercio lo es.

Con los gastos del hogar disparados, el 9,1% de la población española llegó a fin de mes con "mucha dificultad". Esto supone dos décimas menos que en 2023, pero 1,3 puntos más que el dato registrado en 2019 (7,8%), antes de que la pandemia desencadenase una espiral inflacionaria. Entre las dificultades que atraviesan los hogares, el 35,8% no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos -sin tener que recurrir a préstamos o compras a plazos- durante el año 2024, lo que supone una reducción frente al 37,1% que no pudo en el año 2023. Y el 33,4% no pudo irse de vacaciones al menos una semana al año (+0,3% respecto a 2023). Asimismo, el 17,6% de las familias, casi una de cada cinco, no pudo mantener la vivienda a una temperatura adecuada, porcentaje que ha caído respecto al 20,7% de 2023, cuando llegó a máximos desde 2004, inicio de la serie.

Al mismo tiempo, el 14,2% (+0,6%) de los hogares se retrasó en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca, alquiler, comunidad, etc.) o en compras a plazos. Por su parte, el 6,1% de los hogares no pudo permitirse una comida de pollo, carne o pescado al menos cada dos días, porcentaje tres décimas por debajo del dato de 2023, pero la segunda tasa más alta desde que hay registros (2004). Los datos de Estadística también reflejan que el 5,3% de los hogares no pudo permitirse disponer de un automóvil, una décima superior a 2023, y que el 27,7% no pudo sustituir muebles estropeados o viejos, por debajo del 29,9% que lo afirmaba en 2023.