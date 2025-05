España sin talento: el 80% de las empresas no encuentra personal cualificado

Las empresas en el mercado laboral se enfrentan a una infinidad de desafíos, entre ellos, la escasez de talento. A pesar de que el año pasado se quedaron 150.000 vacantes sin cubrir, todavía ocho de cada diez compañías tienen dificultades para encontrar personal cualificado. Así lo ha explicado la consultora estratégica en la gestión de talento Grupo Clave en una rueda de prensa celebrada este jueves.

"La escasez de capital humano es un problema estructural y persistente que en el futuro va a ser mucho más grave si no lo podemos solucionar", ha asegurado Elena Murillo, directora comercial y de marketing de la consultora.

Esta problemática impacta en una gran variedad de sectores, sobre todo logística y transporte, industria, tecnología, sanidad, construcción y hostelería y turismo. Por tanto, desde esta consultora están contratando a profesionales extranjeros para suplir esta necesidad no cubierta. Este año ya ha incorporado a más de 300 personas al sector laboral español y plantea duplicar esta cifra a finales de 2025, cerrando con 800 profesionales. De esta forma, la compañía ya ha cubierto el 15% de las vacantes cualificadas en España con talento extranjero.

Una de las causas que explica esta situación es un relevo generacional insuficiente, ya que España es un país que está envejeciendo y el 80% de los puestos de trabajo que se requerirán en la próxima década será para suplir jubilaciones. Esta escasez también se debe a una brecha entre la formación y las necesidades del mercado, condiciones laborales poco atractivas y la creciente dificultad para fidelizar talento. En este sentido, el año pasado, tres millones de personas abandonaron su trabajo de forma voluntaria.

Efectos de la escasez de talento

La falta de personal provoca no solo que las empresas frenen su crecimiento, sino también que los procesos se encarezcan y que la innovación se ralentice, por tanto, sin "capital humano no podemos avanzar".

"Muchos de nuestros clientes nos dicen que no pueden crecer más porque no tienen personal o incluso muchas veces no pueden abastecer necesidades que tienen con clientes porque no tienen personal para sacar el trabajo adelante", ha asegurado Murillo.

No obstante, todo apunta a que la escasez de talento en los próximos años no solo se mantendrá, sino que se acentuará, especialmente en sectores como cuidado de personas y sanidad, energía y sostenibilidad, tecnología e inteligencia artificial, logística, transporte y mantenimiento y construcción e infraestructuras.

Plan Conecta

"Tenemos la solución perfecta para la escasez de talento: Plan Conecta", ha aseverado el director general de Grupo Clave, Ángel Pidal. Este plan se ha iniciado como una forma de hacer recursos humanos que busca alinear personas, cultura y negocio, y está basado en cuatro ejes clave: consultoría estratégica de recursos humanos, selección nacional e internacional, formación y desarrollo a medida y gestión laboral y asesoramiento jurídico.

"Nuestro Plan Conecta no solo cubre vacantes, sino que construye estructuras sólidas de talento que acompañan el crecimiento sostenible de las empresas. Incorporar talento internacional con garantías y acompañar su integración es clave para el futuro del mercado laboral español", ha destacado Pidal.

Uno de los casos de éxito de Grupo Clave es una cadena de supermercados con más de 100 trabajadores que tenía un 11% de absentismo laboral, el cual le suponía un coste de más de 700.000 euros. Sin embargo, tras implementar este plan, la tasa cayó por debajo del 3% y el ahorro económico que obtuvieron fue de más de un millón de euros.