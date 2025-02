Siete de cada diez empresas subirán el salario a sus trabajadores este 2025

La brecha generacional, la escasez de talento, el auge de la inteligencia artificial o la reducción de la jornada son tan solo algunos de las muchos desafíos a los que se enfrentan las empresas en el mercado laboral en nuestro país. Tanto es así, que nueve de cada diez compañías tienen dificultades para encontrar profesionales cualificados, tal y como muestra la "Guía del Mercado Laboral" 2025 de Hays presentada este miércoles. Este reto está en auge, sobre todo para los sectores de automoción, banca y seguros, ya que el ejercicio pasado las empresas que sufrían escasez de talento representaban el 81%.

Más de la mitad de las compañías consideran que la principal causa que explica esta escasez son las expectativas salariales de los profesionales. Además de esta, también influye la alta competencia por el talento entre empresas (47%), menos ingreso de talento en el sector (28%), la no posibilidad de teletrabajo (22%) y la falta de oportunidades de carrera (19%).

No obstante, no solo no son capaces de atraer talento, sino que también tienen dificultades para retenerlo. Y es que este era un desafío para el 12% de las empresas el año pasado y ahora lo es para un 22%, lo que muestra la importancia del conservar el talento.

En esta línea, siete de cada diez profesionales están en búsqueda activa de empleo debido a la falta de oportunidades de desarrollo profesional en su actual empresa, un salario demasiado bajo o la desorganización interna. "Nos encontramos ante un mercado laboral estancado", señala Dottie.

El 70% de las empresas subirá los salarios

Ante este escenario, siete de cada diez empresas tienen previsto subir los salarios este 2025: el 21% de los profesionales los aumentará por encima del 5%; el 27% lo hará entre el 2,5% y el 4,9%; y el 24% lo subirá hasta un 2,4%. Dos de cada diez empresas mantendrán el salario actual y el 3% los recortará.

Desde la perspectiva de los trabajadores, el 54% de los profesionales no está satisfecho con su salario este año –frente al 46% en 2024– y el 65% considera que no recibe un sueldo acorde a su trabajo; por ello, más siete de cada diez profesionales (78%) esperan que su salario aumente en 2025. Esta cifra contrasta con el 72% de las compañías que planea incrementar los sueldos, por lo que las expectativas de algunos trabajadores no se cumplirán.

La mitad de las pymes desconfían de la reducción de jornada

Asimismo, la mitad de las empresas tiene una opinión positiva sobre la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, especialmente las multinacionales (55%) y las grandes empresas (47%). Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas, que representan el 90% del tejido empresarial español, desconfían de ella en un 54% de los casos.

Ocho de cada diez trabajadores se muestran a factor de esta iniciativa, ya que el 32% opina que mejorará su productividad, así como su nivel de conciliación (78%). No obstante, un 14% de los trabajadores califica esta medida como negativa, alegando que serán menos productivos (7%) y que su nivel de conciliación empeorará (3%).

Según Hays, la reducción de la jornada laboral podría ser una herramienta eficaz para mejorar la conciliación entre la vida laboral y personal, aunque su implementación deberá ser "cuidadosamente gestionada" para evitar impactos negativos en la productividad.

Más del 50% de las empresas utilizan IA generativa

La adopción de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito laboral ha aumentado "significativamente". Y es que la mitad de las empresas afirman utilizar este tecnología frente al 34% que hacía uso de ella el año pasado. Este crecimiento refleja una mayor integración de la IA en las labores diarias y sugiere "que la tendencia hacia la automatización va en alza", aseveran.

En lo que respecta a la perspectiva de los empleados, el 47% de ellos tenía miedo de que las oportunidades de empleo cambiasen por el avance de la IA en 2024, mientras que este porcentaje ha bajado al 38%. Por consiguiente, tanto empresas como profesionales consideran que la IA podría ser "más positiva" de lo que pensaban hace un año, señala Dottie.