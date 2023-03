Esta es la lista de todos los supermercados Dia que pasarán a ser Alcampo (y están en liquidación)

Noticias relacionadas Distribución Dia vende hasta 235 supermercados y dos naves logísticas a Alcampo

Finalmente 224 supermercados Dia se convertirán en Alcampo en las próximas semanas y meses, 11 menos de lo previsto. Tras obtener el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Dia ha comenzado a liquidar el stock de las locales que reabrirán próximamente bajo la marca de la filial del grupo francés Auchan. La mercancía no está incluida en el acuerdo de venta, por lo tanto, todos los supermercados Dia y Plaza Dia incluidos en el acuerdo están lanzando o lanzarán en breve agresivos descuentos para deshacerse de su stock. El siguiente paso será remodelar los establecimientos, un proceso que durará menos de una semana, lo suficiente para pintar, cambiar carteles y logotipos y reponer la mercancía. Por su parte, los más de 3.300 empleados de los nuevos centros se irán integrando progresivamente en los equipos de Alcampo a medida que se transfieran dichos centros, acción que se comenzará a desarrollar en los próximos días, previendo su finalización en julio de 2023, señala en un comunicado la compañía.

De entre todas las comunidades, Castilla y León es la región donde más supermercados Dia se transformarán en Alcampo, aunque Aragón, Asturias y Madrid también experimentarán un importante traspaso de locales. Estos son los supermercados Día y Plaza de Dia de España que pasarán a ser Alcampo, ordenados por comunidad, provincia, municipio y dirección exacta, según el listado facilitado a LA RAZÓN por Alcampo.

Aragón

Huesca

Barbastro. Avda. de la Merced esq/c. Lamillera.

Binéfar. Crtra. Zaragoza 39-45.

Teruel

Alcañiz. Avda. Bartolomé Esteban, s/n.

Andorra. Pol. La Umbría, 9-10-11.

Calamocha. C/ El Cañizarejo, 18.

Teruel. Avda. Zaragoza 22.

Utrillas. Avda. Valencia, 25-27-29.

Zaragoza

Alagón. Avda. Zaragoza, 2.

Calatayud. Pl. España, 15-19.

Calatayud. Avda. Rio Jalón, s/n.

Calatayud. C/ Madre Rafols, 6.

Cariñena. C/ La Cruz, 2-4.

Épila. Ctra. Muel-Lumpiaque, 56.

Fuentes de Ebro. Paseo del Justicia, 3.

Pedrola. C/ Zaragoza, 25.

Tarazona. Avda. de la Paz, 7-9.

Zaragoza. Pl. Madres de la Plaza de Mayo, 5.

Zaragoza. Cl Sobrarbe S/N (Matilde Sangüesa).

Zaragoza. C/ Rebolería, 14.

Zaragoza. Autovía de Logroño, 57-59-61.

Zaragoza. C/ Madre Sacramento, 28-30.

Zaragoza. Paseo. Damas, 33. (Pedro Mª Ric).

Zaragoza. Avda. Cataluña, 25-27.

Zaragoza. Paseo. María Agustín, 97-99.

Zaragoza. C/ Adolfo Aznar, 6-10.

Zaragoza. C/ Cuarte, 1.

Zaragoza. C/ Tarragona, 32.

Zaragoza. Avda. Pablo Neruda, 20.

Zaragoza. C/ Monse Domingo Agudo, 21-23.

Zaragoza. Avda. Industria, 11

Zaragoza. C/ María Zayas, 9-11.

Zaragoza. C/ La Vía, 17.

Zaragoza. C/ Eugenio Lucas, 1. (Pque Goya II)

Zaragoza. C/ Daroca, 79.

Zaragoza. Paseo Fernando el Católico, 52.

Zaragoza. C/ Zaragoza la Vieja, 4.

Zaragoza. C/ Salvador Allende, 38-40. (Juslibol)

Zaragoza. C/ Cesáreo Alierta, 33-35.

Zaragoza, C/ Inocen. Ruiz Lasala, 40.

Zaragoza. Cr De Madrid 11

Zuera. Avda. Zaragoza, 27.

Asturias

Aller. C/ Travesía Humanitarios, s/n.

Avilés. Avda. San Agustín, 13 (esq. Severo Ochoa).

Cangas del Narcea. C/ Uria, 32 - bajo.

Carreño. C/ San Antonio, 5.

Castrillón. Plaza de la Constitución, 4.

Gijón. C/ Menéndez Pelayo, 17-19.

Gijón. C/ Fernando VI, 2.

Gijón. C/ Torrecerredo - C/ D. Avelino Glez 7 (Jove y He).

Gijón. C/ Marqués de Urquijo, 15 .

Gijón. C/ Cataluña, 5.

Gijón. Ctra. del Obispo, 59 y 61.

Gijón. C/ La Espinera, 242 - La Camocha.

Grado. Travesía Florez Estrada, 27 (Pepín Fdez.).

Langreo. C/ El Dorado, 18.

Laviana. C/ Mariano Menéndez Valdés (Juan Mtnez, 2).

Llanes. C/ Manuel Romano, 3.

Llanes. Ctra Monasterio San Antolín, Bajo 29.

Muros de Nalón. Avda. de Toledo, 3.

Oviedo. Plaza de América, 2.

Oviedo. C/ González Besada, 15.

Oviedo. C/ Bermúdez de Castro, 23.

Oviedo. C/ Torrecerredo, 17.

Oviedo C/ Gil de Jaz, 9.

Parres. C/ Juan Carlos I, 1 (c/ Arguelles, 13).

Piloña. C/ García Carbajal, 5.

Pravia. Avda. Santiago López, 1.

San Martín del Rey Aurelio. C/ Jaime Escandón, 6.

Siero. Ildefonso Sánchez del Rio, 13.

Valdés. C/ García Prieto, 2 (C/ Crucero).

Vegadeo. C/ Hermanos Fdez. de la Vega, 3.

Villaviciosa. C/ Magdalena, 11 bajo (c/v a C/ Libertad).

Cantabria

Santander. Avda. Cardenal Herrera Oria, s/n.

Santander. C/ San Fernando, 82.

Santander. C/ Santa Lucía, 31.

Torrelavega. C/ Augusto García Linares, 4.

Torrelavega. Avda. Bilbao (Los Ochos).

Torrelavega. Avda. Solvay, 51.

Castilla-La Mancha

Guadalajara

Guadalajara. Avda. Virgen de la Soledad, 29.

Castilla y León

Ávila

Ávila. Avda. Juan Carlos I, s/n.

Burgos

Aranda de Duero. C/ San Francisco, 26 Izqda.

Aranda de Duero. C/ Pizarro, 16-18.

Aranda de Duero. Avda. de Castilla, 20.

Aranda de Duero. C/ Miranda do Douro, 1.

Aranda de Duero. Plaza Gallocanta, 4.

Aranda de Duero. San Francisco, 57.

Briviesca. C/ Justo Cantón Salazar, 30.

Burgos. C/ Miranda, 10 (Mercado Sur).

Burgos. C/ Clunia, 13.

Burgos. C/ Juan de Padilla, 11.

Burgos. C/ Andrés Mtnez. Zatorre, 5 y 7.

Burgos. C/ Calzadas, 15-17.

Medina de Pomar. Avda. de Santander, 10-12.

Miranda de Ebro. C/ República Argentina, 55.

León

Astorg. Avda. Alcalde Pineda, 31.

Bembibre. c/ Eloy Reigada, 25 (Río Boeza).

Cistierna. Avda. Constitución, 119, bajo.

León. Avda. Reyes Leoneses, 27 (Pol.Eras Renueva) Sinalo.

León. C/ Santa Nonia, 16.

León. C/ San Ignacio de Loyola, 40.

León. C/ La Puentecilla 3 y 5 (Fotog. Pepe García).

Ponferrada. Avda. del Castillo, 8.

Ponferrada. Avda. América, 22 (esq. a C/ Los Andes).

Robla, La. C/ Josefina Rodríguez Aldecoa, 9.

San Andrés del Rabanedo. C/ Colada, 7-9-11.

Villablino. C/ La Constitución, 13.

Palencia

Aguilar de Campo. C/ Comercio, 4-6.

Guardo. Avda. Asturias, 101.

Palencia. C/ Mayor Principal, 91.

Palencia. C/ Manuel Rivera, 11 (Cántigas).

Palencia. Avda. Asturias, 12 (con Ctra. 3 Pasos).

Salamanca

Béjar. C/ Recreo Esq. Cl Gibraleon, 10.

Ciudad Rodrigo. C/ Yurramendi, s/n.

Ciudad Rodrigo. Ctra. de Salamanca, km. 322,6.

Guijuelo. C/ San Marcos, 9.

Salamanca. Paseo de Canalejas, 57, bajo.

Salamanca. Avda. Portugal, 90 (Alfonso de Castro).

Salamanca. Plaza de Madrid, 11-13.

Salamanca. C/ Joaquín Rodrigo, s/n (Políg. El Tomes).

Salamanca. Avda. Federico Anaya, 62.

Salamanca. Paseo del Rollo, 40.

Salamanca. Paseo de las Aguas, s/n.

Salamanca, Plaza La Fuente, 15

Salamanca. Ctra. Ledesma, 66.

Salamanca. Avda. Italia, 6.

Soria

Soria, C/ Alfonso VIII, 8 (Duques de Soria c/v Medinaceli).

Soria, C/ López Yanguas, 1.

Valladolid

Arroyo de la Encomienda. Avda. Carromajada, 9.

Laguna de Duero. Avda. del Estadio 1-3 c/v A.Laguna (Ed.Juan Austria).

Valladolid. Plaza San Juan, 3.

Valladolid. Paseo Zorrilla, 84

Valladolid. C/ San Benito (Mercado Del Val), 1.

Valladolid. C/ Portillo de Balboa, 4.

Valladolid. Paseo San Vicente, 73 (Canterac, 7).

Valladolid. C/ Balago,5-bis, bajo 1.

Valladolid. Doctor Montero, 5.

Valladolid. Avda. de Palencia, 14.

Tudela de Duero. Plaza Pablo Arranz, 15-17.

Zamora

Benavente. C/ Herreros 59-61 (ant.Obispo Regueras) S.Antón 38.

Toro. Pg. Norte, 1, parc 5 A2.

Zamora. Crta Villacastin-Vigo, Km 1.

Zamora. Avda. Tres Cruces, 24 (sta.Teresa).

Zamora. C/ Poeta Alfonso de Peñalosa, 2.

Zamora. C/ República Argentina, 12 (Cuba).

País Vasco

Vizcaya

Arrankudiaga. Barrio Zuloaga, s/n.

Barakaldo. C/Ibaibe, 38.

Forua. Paseo Carlos Gangoiti, 85 (Forua).

Guipúzcoa

Arrasate/Mondragón. Bº San Andrés, 7 Bis.

Astigarraga. C/Aiotzategui de Ergoiba, 18-20.

Bergara. C/Haitz Iturri, 2.

Elgoibar. C/ Zizilion. Pol. Ind. Sigma Pab. A 13.

Errenteria. Crta. Nacional I, Km. 465.

Hernani. C/ La florida, 34.

Hondarribia. C/Girizi, 2.

Irún. C/ Pozuetakogaina 17.

Legazpi. C/El barrena, 18-a.

Ordizia. Ctra. Zaldibia, 1.

Galicia

La Coruña

Boiro. C/ Principal, s/n.

Ca Baños. Arteixo-Nave, 8.

Carballo. C/ Vázquez Parga- Esq Pedreira, s/n.

Fene. Ctra. de La Palma, el Penedo.

Ferrol. Ctra. Catabois, 477.

Narón. Ctra. De Castilla, Km. 692.

Noia. Ctra. De Loxe, s/n.

Oleiros. Avda. Rosalía de Castro.

Santiago de Compostela. C/ de Amio, 114.

Lugo

Burela. Avda. Arcadio Pardiñas, 204.

Lugo. Avda. Coruña, 462-464.

Monforte de Lemos. Travesía Bento Vicetto, s/n.

Viveiro. C/ Misericordia, 20.

Orense

Carballiño, O. Ctra. Ourense s/n.

Orense. C/ Ponte Sevilla, 1.

Verín. Ctra. N-525 Cruce Castelo, s/n.

Pontevedra

Cangas. Avda. Xosé María Castroviejo, s/n.

Estrada, A. Avda. Benito Vigo, 193.

Mos. C/ Areas, 7.

Pontevedra. Cr. N 550 - Lugar De Alba.

Vigo. Avda. Buenos Aires, 33-35.

Vilagarcía de Arousa. Ctra. Cambados Torres San Cibran.

Sanxenxo. Bo Lugar Vincuiño-Padriñan, s/n.

Comunidad de Madrid

Alcalá de Henares. Plaza San José, 2.

Aranjuez. C/ Abastos, 5.

Boadilla del Monte. Monteamor (CC. Mirabal).

Boadilla del Monte. Avda. Condesa de Chinchón, s/n.

Daganzo de Arriba. Avda. de la Circunvalación, s/n.

Fuenlabrada. C/ Leganés.

Fuenlabrada. C/ Alegría, 4.

Getafe. C/ Ferrocarril, 10.

Leganés. C/ Andrés de Ahumada, 4.

Madrid. C/ Lagasca, 51.

Madrid. C/ Cerro de Carrasqueta, 134.

Madrid. C/ Nuestra Señora del Carmen, 22.

Madrid. C/ Marqués Lozoya, s/n.

Madrid. C/ de Castelló, 118.

Madrid. C/ del Doce de Octubre, 20.

Madrid, C/ Galapa, 2.

Madrid, C/ Albalá, 7.

Madrid. C/ Francisco Silvela, 44.

Madrid, Plaza Perú.

Madrid. C/ Sierra Vieja, 78.

Madrid. Ps. de La Dirección, 348-350.

Madrid. C/ Ribera De Curtidores, 15.

Madrid. Avda. Bucaramanga, 2 (CC Colombia).

Madrid. C/ Príncipe de Vergara, 197.

Madrid. Atocha, 80.

Madrid. C/ Alonso Carbonel, 3.

Madrid. Ps. De La Ermita Del Santo, 48.

Madrid. Avda. Francisco Pi i Margal, 37.

Madrid. C/ de Sor Ángela de la Cruz, 27.

Madrid. C/ Uruguay, 16.

Móstoles. C/ Simón Hernández, 53.

Móstoles. Avda. Dos De Mayo, 64.

Móstoles. C/ Libertad, 38.

Pozuelo de Alarcón. C/ Portugal, 4.

Pozuelo de Alarcón. Centro Comercial Zoco de Pozuelo.

Rivas-Vaciamadrid. C/ Lago Garda.

Rozas de Madrid. Las Kalamos, s/n.

San Fernando de Henares. Nazario Calonge, s/n.

San Fernando de Henares. Avda. de Somorrostro, 46 - C.C.

San Sebastián de los Reyes. C/ Salvador De Madariaga.

Tres Cantos. Pl. Del Toro 1, Ronda de Poniente.

Villanueva de la Cañada. Avda. Sierra de Gredos, 2.

Navarra

Ansoáin/Antsoain. C/ Hermanos Noain, 50.

Estella-Lizarra. Merkatondoa.