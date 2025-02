Este es el salario de un autónomo jubilado con cotización mínima

Para muchos ciudadanos, resulta de vital importancia conocer cuánto dinero les corresponde por la pensión de jubilación. Tras muchos años cotizando a la Seguridad Social, los ciudadanos desean llegar a la etapa de jubilación para obtener un sueldo sin tener que continuar trabajando.

Sin duda supone una de las mejores etapas de la vida, donde la cantidad de tiempo libre permite disfrutar del día a día sin tener que trabajar. Sin embargo, para un grupo de ciudadanos en concreto estas cuantías se ven afectadas de manera directa.

Se trata de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, que debido a su flexibilidad pueden elegir su base de cotización, algo que afecta de manera directa a la cuantía de las pensiones de jubilación. Muchos ciudadanos eligen cotizar la base mínima, por lo que la cantidad a recibir una vez se retiren será muy inferior a la del resto de ciudadanos.

¿Cuánto cobra un autónomo jubilado cotizando el mínimo?

En primer lugar, si se compara con otro trabajador incluido en el régimen general, la diferencia de cuantías entre un autónomo y otro ciudadano es del 40% menos. Sin embargo, es imprescindible tener en cuenta las características que reúne cada trabajador.

Por un lado, es necesario recoger los años totales cotizados por parte del autónomo. El mínimo exigido, tal y como aparece en la página web de la Seguridad Social, es de 15 años. Por otro lado, hay que tener en cuenta la base de cotización, es decir, la cantidad que se cotiza mensualmente.

Por ello, en el caso de los autónomos que deciden jubilarse con el mínimo de años cotizados, tan solo podrán recibir el 50% de su base reguladora, lo que implica un importe aproximado de unos 410 euros mensuales en 14 pagas.

Sin embargo, la cuantía que recibe el autónomo jubilado que ha cotizado el mínimo también depende de la situación familiar. Las cuantías en función de estas condiciones son las siguientes:



Con cónyuge a cargo: 15.786,40 euros anuales (1.127,6 euros al mes en 14 pagas).

Sin cónyuge a cargo: 12.241,60 euros anuales (874,4 euros al mes en 14 pagas).

Menores de 65 años con cónyuge a cargo: 15.786,40 euros anuales (1.127,6 euros al mes en 14 pagas).

Menores de 65 años sin cónyuge a cargo: 11.452 euros anuales (818 euros al mes en 14 pagas).

Se puede recibir una pensión sin haber cotizado el mínimo

Para esos casos, el sistema contempla una pensión de jubilación, pero en este caso de carácter no contributivo, para todas aquellas personas mayores de 65 años que no han cotizado, o no lo han hecho durante el tiempo suficiente, y carecen de rentas. Estas son las condiciones que hay que cumplir:

Tener 65 años o más.

Residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de 10 años entre los 16 años y los 65 años.

Acreditar que se carece de ingresos suficientes.

Respecto a la cuantía, esta ha quedado fijada en 7.905,80 euros para 2025, tanto para las pensiones de jubilación como para las de invalidez, lo que implica un ingreso de 568,70 euros mensuales en 14 pagas, tal y como apuntan desde la Seguridad Social.

Se incrementa el gasto en pensiones en 2025

El gasto en pensiones estrena 2025 marcando un nuevo máximo. Según los datos de la Seguridad Social publicados este martes, la nómina de las pensiones contributivas asciende este mes de enero a 13.432,4 millones de euros, un 6,17% más que hace un año y es la primera vez que se sobrepasa la barrera de los 13.000 millones de euros.

Tal y como anunció la Seguridad Social, la nómina de enero ha incorporado la revalorización de las pensiones aprobada en diciembre y recogida en el decreto ómnibus para este año, un 2,8%, con carácter general para las pensiones contributivas y entre el 6% y el 9% para las mínimas contributivas. Con este incremento, la pensión media de jubilación ya roza los 1.500 euros mensuales.