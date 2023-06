Estos son los tres momentos en los que debe tasar una vivienda

¿Cuánto cuesta una casa? Muchos consideran el precio final del inmueble es aquel por el que un propietario decide vender el que hasta el momento había sido su hogar. No obstante, esto no es así, ya que el precio de venta puede estar influenciado por numerosos elementos como las necesidades de los vendedores, haciendo que su coste no se corresponda con su valor real. Para ello, será necesario realizar una tasación.

Pero, ¿qué es una tasación? Un perito o un tasador homologado supervisado y registrado en el Banco de España realiza un análisis técnico y detallado de las características del inmueble. En este se tendrán en cuenta factores como la ubicación, las reformas, las prestaciones del inmueble o la superficie, entre otras. Además, este documento legal es necesario para saber el valor real de la vivienda a la hora de solicitar una hipoteca o incluso para repartirla en caso de herencia o divorcio. "Lo más habitual es que la tasación oficial de una vivienda se realice durante el proceso de compraventa", tal y como explican desde el portal inmobiliario Fotocasa. Sin embargo, este documento legal no siempre es obligatorio, por tanto, ¿cuándo es necesario realizar esta tasación homologada? Desde el portal inmobilario destacan tres momentos en una compraventa donde se necesita llevar a cabo este análisis.

Fijar un precio de venta acorde al mercado

La tasación oficial de una vivienda para fijar el precio de venta acorde al mercado es recomendable, ya que permite al vendedor saber cuál es el precio por el que puede vender la casa, sin embargo, la tasación no es obligatoria.

En el caso de que se decida contratar un servicio de tasación, los especialistas tendrán en cuenta diferentes variables como la superficie de la vivienda, el estado de conservación de la misma, su ubicación y orientación, el precio de las viviendas en venta en la zona o incluso los extras que tiene el inmueble -garaje, piscina...-, entre otras.

Negociar el precio de venta

Otro de los momentos en los que será necesario hacer una tasación de la vivienda será a la hora de negociar el precio. El portal inmobiliario destaca que este trámite "no requerirá de una tasación oficial homologada, pero sí es aconsejable que, a la hora de negociar el precio final de venta" los compradores sepan que el precio se ajusta a la realidad del mercado inmobiliario.

Solicitar una hipoteca en el banco

La solicitud de financiación en el banco será el último momento en el que será necesaria una tasación oficial de la vivienda. Para que la entidad bancaria conozca el precio real del inmueble y conceda la hipoteca, será obligatorio contar con este certificado legal.

Además, el portal inmobiliario sostiene que todas aquellas personas que necesiten financiación, es decir, un préstamo hipotecario para comprar su casa "deberán tasar oficialmente la vivienda". Después de esa evaluación, "el banco establecerá el importe a prestar que, generalmente, será de hasta el 80% del valor de tasación".