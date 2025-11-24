La gestora de apartamentos turísticos Be Mate apunta a los 30 millones de euros de facturación

Be Mate, compañía especializada en la gestión de edificios de apartamentos turísticos, tiene previstas cinco nuevas aperturas en los próximos seis meses y se ha marcado el objetivo de superar los 30 millones de euros de facturación anual en 2026.

La compañía acaba de cumplir su décimo aniversario. En este periodo, más de medio millón de viajeros se han alojado en los edificios que gestiona, consolidando a Be Mate como "un referente en el segmento de apartamentos turísticos con estándares hoteleros", según detalla la compañía, cuya propuesta se asienta sobre una filosofía clara: poner al huésped en el centro de cada decisión, desde el diseño de los espacios hasta la operativa diaria.

"Este aniversario es un orgullo y, sobre todo, una responsabilidad", asegura Cristian Flórez, presidente de Be Mate. "Cada huésped que hemos recibido nos ha ayudado a construir lo que hoy somos: una compañía con propósito, coherente en su estrategia y apasionada por ofrecer experiencias excepcionales", añade.

Con motivo del aniversario, Be Mate acaba de lanzar una nueva imagen corporativa que, según explica, va más allá de lo estético: simboliza la evolución de Be Mate hacia una marca más sólida, internacional y contemporánea.

Bajo el lema “Iconic Apartments. Exceptional Stays.”, la compañía asegura que sintetiza su esencia: edificios icónicos en ubicaciones estratégicas, con diseño cuidado, confort real y un servicio personalizado que convierte cada estancia en una experiencia única y memorable.

Plan de crecimiento

Be Mate afronta su segunda década con un plan de crecimiento sostenido y nuevas aperturas en destinos clave de su red europea, que incluye ya ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Venecia, Roma, Turín y Milán. Con esta estrategia, su objetivo es reforzar su posición en el mercado y avanzar hacia su objetivo de alcanzar los 30 millones de euros de facturación anual en 2026, impulsando su expansión internacional.

"Cumplir diez años es una oportunidad para detenernos, mirar lo que hemos construido y prepararnos para todo lo que viene”, afirma Flórez. “Seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando con la misma ilusión que el primer día. Los próximos diez años estarán marcados por más destinos, más innovación y la misma convicción que siempre nos ha guiado: poner al huésped en el centro de todo lo que hacemos", concluye.