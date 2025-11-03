El Gobierno dispara casi un 25% las subvenciones

La recaudación tributaria mantiene sus ingresos en cifras récord, que se baten mes sobre mes y que se deben tanto al crecimiento macroeconómico y la mejora del consumo privado como al aumento de la presión fiscal, que no cesa.

Este dato histórico de recaudación ha permitido al Gobierno reducir el déficit público, sin tener en cuenta las corporaciones locales, a 27.478 millones de euros en los ocho primeros meses del año, un 19,5% menos que en el mismo periodo de 2024, a pesar del impacto de la Dana.

Una corrección del déficit, que cerró en el 1,64% del PIB en agosto gracias básicamente al aumento de los ingresos del 7,4%, ya que los gastos continúan sin control tras incrementarse en otro 5,3% –con aumentos en inversiones (33%), subvenciones (24,8%), intereses de la deuda (9,3%) o remuneración de asalariados (4,7%)–, y que ha llevado al Estado a acumular un déficit de 32.024 millones de euros (1,91% del PIB), de acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria publicados por Hacienda.

Especial relevancia tiene el dato del aumento de las subvenciones, de casi el 25%, una cifra que ha aumentado sin que en los dos últimos ejercicios se hayan aprobado Presupuestos Generales, por lo que este aumento se debería a concesiones discrecionales por parte del Ejecutivo.

Por otro lado, el Estado solo ha logrado rebajar su déficit no por una reducción del gasto, sino por el incremento de los ingresos tributarios, que crecieron en agosto un 10% gracias a la marca histórica de recaudación, que alcanzó los 185.185 millones. El IRPF recaudó un 17,6% más; el IVA, un 9,1% más, y el impuesto de Sociedades, un 6,3% más.

En concreto, los ingresos por IVA alcanzaron los 80.222 millones debido a la recuperación de los tipos originales, por IRPF ingresaron 49.194 millones y por Sociedades, 25.147 millones.

Los ingresos por impuestos sobre la Renta y el Patrimonio sumaron 53.208 millones, de los cuales 44.349 millones correspondieron con las entregas a cuenta realizadas por el Estado, con un aumento del 16,2%. Los ingresos percibidos por impuestos sobre el capital se situaron en 2.809 millones de euros. Los impuestos generales crecieron un 9,9%, hasta los 70.713 millones. Dentro de ellos, los impuestos sobre la producción y las importaciones alcanzaron los 15.416 millones.

También contribuyó el nuevo impuesto sobre el margen y las comisiones de la banca, que ingresó 1.423 millones: 566 millones en el primer pago fraccionado de junio y 857 en la liquidación efectuada en septiembre.