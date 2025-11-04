Grifols dispara un 245% su beneficio y gana 304 millones hasta septiembre

La compañía de hemoderivados Grifols ha comunicado este martes que alcanzó un beneficio neto de 304 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un incremento del 245 % (más del triple) con relación al mismo periodo del año anterior.

Los ingresos en los nueve primeros meses del año ascienden a 5.542 millones, un 5,8% más, con la unidad de Biopharma como principal motor del negocio, con 4.773 millones de ingresos, un 7,1% más, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La ratio de deuda de la compañía se situó a cierre de septiembre en 4,2 veces, frente a las 5,1 veces del mismo momento de 2024, al tiempo que la posición de liquidez aumentó hasta los 1.475 millones.

Los resultados hasta septiembre reflejan que Grifols mantiene la senda de mejora gracias a la evolución favorable de su actividad, después de un 2024 condicionado por las acusaciones de falta de transparencia contable lanzadas por Gotham City Research.